Є у важкому стані: у польських лікарнях залишаються понад 20 постраждалих у ДТП українців
У лікарнях Підкарпатського воєводства у Польщі досі перебувають понад 20 постраждалих у смертельній ДТП поблизу Кашице. У важкому стані залишаються 2 людей.
Джерело:Укрінформ
Генконсул України у Любліні Василь Павлюк розповів, що з лікарні виписали постраждалого чоловіка. Він вирішив залишилися повернутися до рідних, які перебувають у Польщі.
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Напередодні з лікарні виписано одного чоловіка. Відтак, зараз в лікарнях перебуває ще 21 людина, двоє з яких залишаються у тяжкому стані,
– заявив Павлюк.
Вже до кінця наступного тижня в Україні перевезуть ще 3 – 4 постраждалих. Вони не можуть самостійно пересуватися, тому до перевезення залучать карети швидкої допомоги. На щастя, життю цих людей нічого не загрожує. Однак їм необхідна тривала реабілітація.
Коли в Україну привезуть тіла загиблих
Генконсул розповів, що похоронна фірма завершує збір усіх документів, необхідних для перевезення тіл загиблих.
"Тіла 5 українців планують вивозити двома катафалками завтра. Якщо до завтра не вдасться підготувати усі документи, то відправку тіл відкладуть до понеділка", – повідомив Павлюк.
ДТП у Польщі: що відомо
- 6 березня поблизу міста Кашице автобус Познань – Херсон потрапив у ДТП.
- Його пасажирами були українці. На жаль, загинули 5 людей.
- Водія звинуватили у ненавмисному скоєнні аварії. Чоловікові загрожує до 8 років в'язниці.
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