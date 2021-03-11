У лікарнях Підкарпатського воєводства у Польщі досі перебувають понад 20 постраждалих у смертельній ДТП поблизу Кашице. У важкому стані залишаються 2 людей.

Генконсул України у Любліні Василь Павлюк розповів, що з лікарні виписали постраждалого чоловіка. Він вирішив залишилися повернутися до рідних, які перебувають у Польщі.

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Напередодні з лікарні виписано одного чоловіка. Відтак, зараз в лікарнях перебуває ще 21 людина, двоє з яких залишаються у тяжкому стані,

– заявив Павлюк.

Вже до кінця наступного тижня в Україні перевезуть ще 3 – 4 постраждалих. Вони не можуть самостійно пересуватися, тому до перевезення залучать карети швидкої допомоги. На щастя, життю цих людей нічого не загрожує. Однак їм необхідна тривала реабілітація.

Коли в Україну привезуть тіла загиблих

Генконсул розповів, що похоронна фірма завершує збір усіх документів, необхідних для перевезення тіл загиблих.

"Тіла 5 українців планують вивозити двома катафалками завтра. Якщо до завтра не вдасться підготувати усі документи, то відправку тіл відкладуть до понеділка", – повідомив Павлюк.

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