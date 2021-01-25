Пожежа у харківському будинку престарілих: кількість жертв зросла

Чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих у Харкові, 24 січня помер у лікарні. Однак опіків він не мав.
Лікарі запевняють, що чоловік помер від стресу. Про це 24 каналу повідомили у пресслужбі ДСНС Харкова. Також інформацію підтвердили у харківській мерії.
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Померлому було 80 років. Після пожежі його одразу доставили до лікарні.
Тепер кількість жертв унаслідок пожежі сягнула 16 людей. З них 15 людей загинули на місці подій. Більшості померлих було понад 70 років, найстаршому – 91. Ще 11 людей постраждали.
До речі, чоловік, який постраждав найбільше, наразі у задовільному стані. Під час пожежі він отримав багато опіків.