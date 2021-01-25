Чоловік, якого евакуювали зі згорілого будинку престарілих у Харкові, 24 січня помер у лікарні. Однак опіків він не мав.

Від чого помер чоловік

Лікарі запевняють, що чоловік помер від стресу. Про це 24 каналу повідомили у пресслужбі ДСНС Харкова.

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Кількість жертв зросла

Тепер кількість жертв унаслідок пожежі сягнула 16 людей. З них 15 людей загинули на місці подій. Більшості померлих було понад 70 років. Ще 11 людей постраждали.

Пожежа у будинку престарілих у Харкові: що відомо

Будинок спалахнув 21 січня. За попередньою версією, через необережне поводження з електрообігрівачами.

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