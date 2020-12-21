В одній з медичних установ Дніпровського району Києва поставили ялинку, і тут немає нічого незвичного – Новий рік на носі. А от прикрасили деревце таки вкрай незвично.

Ялинка у "антикоронавірусному стилі" з'явилася в одній з лікарень Києва. Її вдягнули у захисний медичний костюм. Фото на доказ цього опублікували у фейсбук-спільноті "Типичный Киев" 20 грудня.

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"У лікарні на Тичини (Дніпровський район Києва – 24 канал) вже теж ялинку прикрасили. А ви прикрасили?" – запитує автор публікації.

Крім костюма невідомі декоратори використали усі необхідні атрибути 2020 "коронавірусного" року – захисне скло, маску, рукавички, й навіть бахіли.

А от із верхівкою ялинки вирішили не експериментувати (є у Києва негативний досвід із цим аспектом) і поставили традиційну зірку.



"Антикоронавірусна" ялинка в одній із лікарень Києва / Фото "Типичный Киев"

Так, взимку 2020 прикрашати ялинки у незвичному стилі – можна сказати, тренд:

От, згадаймо хоч скандал навколо ялинки у Києві, на яку вдягнули відьомського капелюха.

Капелюх став приводом до неабиякого суспільного резонансу, у підсумку його навіть замінили на традиційну зірку.

Щодо ялинки у лікарні в Києві – що ж, тут залишається тільки сподіватися, що у цьому випадку не спрацює правило: "Як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш".

Реакція українців. Як це зазвичай буває у подібних випадках, частина користувачів соцмереж вирішили написати обурливі пости. Але більшість коментарів з гумором та доброзичливістю оцінили креатив медиків.



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