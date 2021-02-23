У лікарні Харкова померла жінка, яку під час перегонів збив іноземець на проспекті Науки
Після 4 місяців перебування у стані коми в харківській лікарні померла потерпіла, яку зніс Volkswagen Passat під керуванням 22-річного Хенді Алі.
Джерело:Ігор Черняк
Про смерть жінки написав у фейсбуці депутат Харківської міської ради Ігор Черняк. За словами політика, жінка померла у неділю, 22 лютого.
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Алі досі під вартою
У коментарях до власної публікації Черняк зазначив, що іноземець, який наїхав на пішоходів, на цей час перебуває в СІЗО.
Інші ж потерпілі вже відновилися після отриманих травм.
Цієї неділі в лікарні померла Тетяна - дівчина, яка постраждала в ДТП на проспекті Науки на початку листопада минулого року.
На жаль, не дивлячись на всі старання, медикам не вдалося її врятувати! Будемо домагатися максимально можливого покарання для винуватця ДТП, – зазначив депутат.
Що відомо про ДТП на проспекті Науки у Харкові
- аварія сталася 7 листопада 2020, коли водій на легковому автомобілі збив 4 людей, що стояли на острівці безпеки;
- згодом стало відомо, що винуватець ДТП мав перебувати у СІЗО через справу про бійку із застосуванням ножа, але його випустили під заставу у 105 тисяч гривень;
- зловмисника посадили під варту. Його звинувачують у порушенні правил дорожнього руху.
Якщо суд визнає Хенді Алі винним, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення із позбавленням прав на 3 роки після звільнення.
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