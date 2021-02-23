Після 4 місяців перебування у стані коми в харківській лікарні померла потерпіла, яку зніс Volkswagen Passat під керуванням 22-річного Хенді Алі.

Про смерть жінки написав у фейсбуці депутат Харківської міської ради Ігор Черняк. За словами політика, жінка померла у неділю, 22 лютого.

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З моменту аварії медики намагалися врятувати життя постраждалій, але не змогли цього зробити.

Алі досі під вартою

У коментарях до власної публікації Черняк зазначив, що іноземець, який наїхав на пішоходів, на цей час перебуває в СІЗО.

Інші ж потерпілі вже відновилися після отриманих травм.

Цієї неділі в лікарні померла Тетяна - дівчина, яка постраждала в ДТП на проспекті Науки на початку листопада минулого року.

На жаль, не дивлячись на всі старання, медикам не вдалося її врятувати! Будемо домагатися максимально можливого покарання для винуватця ДТП, – зазначив депутат.

Що відомо про ДТП на проспекті Науки у Харкові

аварія сталася 7 листопада 2020, коли водій на легковому автомобілі збив 4 людей, що стояли на острівці безпеки;

згодом стало відомо, що винуватець ДТП мав перебувати у СІЗО через справу про бійку із застосуванням ножа, але його випустили під заставу у 105 тисяч гривень;

зловмисника посадили під варту. Його звинувачують у порушенні правил дорожнього руху.

Якщо суд визнає Хенді Алі винним, йому загрожує від 3 до 8 років ув'язнення із позбавленням прав на 3 роки після звільнення.