Друг мера Харкова Геннадія Кернеса розповів про останні дні життя політика. Спочатку стан міського голови покращився, однак потім сталось значне погіршення.

Що каже друг Кернеса

Попри трубку у горлі, Кернес нормально говорив. Про це розповів бізнесмен Павло Фукс, повідомляє "Страна". Востаннє чоловік розмовляв з мером 2 дні тому.

Важливо Помер Геннадій Кернес

У нього була нормальна мова... Ми зраділи, що він підіймався, а потім через 2 дні нирки відмовили. Після цього лікарі сказали, що тепер тільки диво допоможе,

– зазначив Фукс.

Бізнесмен додав, що потім у голосі Кернеса була слабкість. Політик говорив, що колить та болить серце.

Що відомо про смерть Кернеса

Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте". Політик перебував там з вересня через ускладнення коронавірусу.

Попри те, що у жовтні лікарі давали більш-менш оптимістичні прогнози, у грудні стан Кернеса значно погіршився. У нього відмовили обидві нирки.

Кернеса поховають у Харкові наступного тижня.

Наразі виконувати обов'язки мера буде Ігор Терехов.

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