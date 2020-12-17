Лікарі сказали, що тільки диво допоможе, – друг Кернеса про останні дні політика
Друг мера Харкова Геннадія Кернеса розповів про останні дні життя політика. Спочатку стан міського голови покращився, однак потім сталось значне погіршення.
Що каже друг Кернеса
Попри трубку у горлі, Кернес нормально говорив. Про це розповів бізнесмен Павло Фукс, повідомляє "Страна". Востаннє чоловік розмовляв з мером 2 дні тому.
Важливо Помер Геннадій Кернес
У нього була нормальна мова... Ми зраділи, що він підіймався, а потім через 2 дні нирки відмовили. Після цього лікарі сказали, що тепер тільки диво допоможе,
– зазначив Фукс.
Бізнесмен додав, що потім у голосі Кернеса була слабкість. Політик говорив, що колить та болить серце.
Що відомо про смерть Кернеса
- Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте". Політик перебував там з вересня через ускладнення коронавірусу.
- Попри те, що у жовтні лікарі давали більш-менш оптимістичні прогнози, у грудні стан Кернеса значно погіршився. У нього відмовили обидві нирки.
- Кернеса поховають у Харкові наступного тижня.
- Наразі виконувати обов'язки мера буде Ігор Терехов.
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