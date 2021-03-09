Дніпровські лікарі привели до тями воїна, який отримав кульове поранення в голову
Російські найманці 5 березня поранили на Донбасі українського захисника. Воїна оперативно доставили у лікарню Дніпра, де йому провели операцію. Наразі загрози для життя бійця немає, однак у нього паралізована права частина тіла.
Джерело:фейсбук Сергія Риженка
Про стан пораненого на Донбасі українського захисника розповів головний лікар Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
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У лікарню Дніпра доставили пораненого бійця
Військовий постраждав внаслідок атаки військ окупанта поблизу Красногорівки. У лікарню Дніпра його госпіталізували 5 березня.
До реанімації політравми надійшов поранений у голову боєць – 32-річний Владислав з Кіровоградщини,
– зазначив головний лікар.
За словами Риженка, снайперська куля прошила воїну голову навиліт. Вхідний отвір у тім'яній, а вихідний – в потиличній ділянці. У результаті сильно пошкоджена ліва півкуля мозку.
До лікарні імені Мечникова військового доставили бортом. Чоловік перебував у комі, його одразу ж взяли в операційну. Там нейрохірурги видалили кісткові уламки та зруйновані ділянки мозку.
У якому стані воїн зараз
Всі ці дні тривала боротьба за життя українського захисника.
На сьогодні (9 березня – 24 канал) стан вдалося стабілізувати. До Владислава повернулася свідомість. Нарешті можемо сказати, що загрози для життя немає,
– наголосив головний лікар.
Однак вся права половина тіла у бійця залишається паралізованою. На щастя, центр мовлення, який теж перебуває в лівій півкулі, поки вдається врятувати.
Військовий може розмовляти та розуміє мову. Але на нього чекає тривале лікування та реабілітація.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу
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