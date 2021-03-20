Вічно це не триватиме, – лідер "Бумбоксу" зачитав лист Стерненка з тюрми – відео

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зачитав лист засудженого активіста Сергія Стерненка. Сталося це 20 березня – у день народження активіста. Лист Стерненко написав у в'язниці.

Як зазначив музикант, він перший надіслав листа активісту в Одеський слідчий ізолятор №21, де Стерненко наразі перебуває. Хливнюк отримав відповідь від активіста напередодні його дня народження.

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Що написав Стерненко

Активіст зазначив, що описувати стан справ "особливо сенсу немає, тому що які можуть бути справи у в'язня". Він зауважив, що хоче вірити у справедливість та бути вільним. Але, як написав Стерненко, "мої бажання не збігаються з бажаннями чинної політичної системи".

Та я бачу, хоча й дуже обмежено, що існує багато крутих, сміливих і принципових громадян, які говорять гучно, і це додає надії та сил. Ще більше посилює віру у правильність моїх дій та слів. Якщо те, що за них в Україні тебе переслідують, то ти точно дієш правильно. Тож прорвемося, вічно це не триватиме,

– написав активіст.

Він попросив не мовчати та не зупинятися, бо "тільки це зможе подіяти". Сергій додав, що акції під Офісом Президента у день його народження – 20 березня – буде "крутіше за будь-який подарунок".

Він додав, що пишається, що живе в одній країні з такими людьми. Наприкінці Стерненко закликав звільнити Андрія Антоненка та інших політичних в'язнів.

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