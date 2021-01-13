У середу, 13 січня, українські синоптики попередили про погіршення погодних умов. У низці областей України прогнозують заметілі.

Сніг вкриє землю на 5 – 15 сантиметрів. Про це інформує пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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У яких областях буде найгірша ситуація

у Сумській області;

у Полтавській області;

у Дніпропетровській області;

у Херсонській області;

у Запорізькій області.

Дороги вкриє ожеледиця. Рятувальники просять водіїв бути максимально обережними та дотримуватися усіх правил безпеки.

Окрім того, синоптики попередили українців про лід на водоймах України. Найскладніша ситуація буде на Лівобережжі України.

Які українські водойми замерзнуть

Київське водосховище;

Канівське водосховище;

Кременчуцьке водосховище.

Поради пішоходам під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу