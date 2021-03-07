У мережі з'явилася інформація про створення в Збройних силах ЛГБТ-підрозділу. У Генштабі ЗСУ цю інформацію спростували. Крім того, тут акцентували, що хтось таким чином намагається розігнати зраду у суспільстві.

Інформацію про ЛГБТ-підрозділ у ЗСУ оприлюднила низка ЗМІ. Усі вони посилаються на фейсбук-спільноту "Військові ЛГБТ та наші союзники" та їхній відповідний допис.

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Що саме повідомляли про ЛГБТ-підрозділ у ЗСУ

Об'єднання "Українські ЛГБТ військові за рівні права" запрошує охочих ЛГБ-людей, військових, фахівців, а також дружніх до руху осіб начебто підписати контракт із однією з мотопіхотних частин Збройних сил України. Про яку саме частину мовиться – інформації немає. Крім того, у спільноті наголосили, що дані усіх вищевказаних людей розголошувати не будуть.

Після бойового злагодження підрозділ виконуватиме завдання безпосередньо на лінії зіткнення. Завдання потребуватимуть професійних навичок і інтелектуальних здібностей – перш ніж приступити до служби кожен боєць пройде співбесіду з командиром, згодом – відповідний вишкіл та отримає державну сертифікацію,

– мовиться у дописі.

Також у спільності повідомили, що частину штату вже відібрала, але нібито є вакантні місця.

Як на це відреагували у Генштабі ЗСУ

Речник Генштабу Богдан Сеник передусім вказав на російське походження спільноти "Військові ЛГБТ та наші союзники". Зокрема, на їхньому сайті можна побачити, що він розміщується на серверах у Росії, конкретніше – в Москві. На цей момент також вказали у Спілці ветеранів війни з Росією.

Такі речі створюють спеціально для розгону зради. А дехто поширює цю ахінею з метою дискредитації української армії та Збройних сил,

– наголосив Сеник.

На завершення речник Генштабу зауважив, що такими спільнотами мають займатися компетентні органи, зокрема Служба безпеки. І саме вони мають з'ясувати, що це за люди.

"Ми лише мали змогу подивитися поверхнево. Але одразу зрозуміли, з ким маємо справу", – підсумував Сеник.