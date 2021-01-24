Лежала на темній дорозі: у ДТП на Харківщині загинула жінка

На Харківщині у суботу, 23 січня, водій автомобіля Volkswagen Passat переїхав жінку, яка лежала на дорозі. Від отриманих травм постраждала померла.
Трагедія сталася близько 17:20 поблизу селища Кочеток Чугуївського району. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.
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Деталі ДТП
- На неосвітленій дорозі водій автомобіля Volkswagen Passat наїхав на жінку, яка лежала на проїжджій частині.
- Водій зупинився та викликав швидку.
- На жаль, медики не змогли врятувати 56-річну постраждалу.
- Від отриманих травм вона померла на місці ДТП.
- Правоохоронці з'ясовують деталі трагедії.
- Якщо вину водія доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблої.