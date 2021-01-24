Лежала на темній дорозі: у ДТП на Харківщині загинула жінка

24 січня 2021 , 19:34
Читать новость на русском

На Харківщині у суботу, 23 січня, водій автомобіля Volkswagen Passat переїхав жінку, яка лежала на дорозі. Від отриманих травм постраждала померла.

Трагедія сталася близько 17:20 поблизу селища Кочеток Чугуївського району. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Актуально У Дніпрі жінка загинула у ДТП у свій День народження – фото, відео

Деталі ДТП

  • На неосвітленій дорозі водій автомобіля Volkswagen Passat наїхав на жінку, яка лежала на проїжджій частині.
  • Водій зупинився та викликав швидку.
  • На жаль, медики не змогли врятувати 56-річну постраждалу.
  • Від отриманих травм вона померла на місці ДТП.
  • Правоохоронці з'ясовують деталі трагедії.
  • Якщо вину водія доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблої.