На Харківщині у суботу, 23 січня, водій автомобіля Volkswagen Passat переїхав жінку, яка лежала на дорозі. Від отриманих травм постраждала померла.

Трагедія сталася близько 17:20 поблизу селища Кочеток Чугуївського району. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області. Актуально У Дніпрі жінка загинула у ДТП у свій День народження – фото, відео Деталі ДТП На неосвітленій дорозі водій автомобіля Volkswagen Passat наїхав на жінку, яка лежала на проїжджій частині. Водій зупинився та викликав швидку. На жаль, медики не змогли врятувати 56-річну постраждалу. Від отриманих травм вона померла на місці ДТП. Правоохоронці з'ясовують деталі трагедії. Якщо вину водія доведуть, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблої.