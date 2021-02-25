150 років від дня народження Лесі Українки: Зеленський вшанував пам'ять письменниці

25 лютого 2021 , 10:55
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Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Лесі Українки. 25 лютого минає 150 років від дня народження видатної української письменниці.

Зауважимо, що наприкінці січня глава держави підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

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Як Зеленський вшанував пам'ять Лесі Українки:

  • від імені глави держави до пам'ятника української письменниці у Києві встановили кошик квітів;

  • квіткову композицію також встановили на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі у Києві.


Зеленський вшанував пам'ять Лесі Українки / Фото ОП


25 лютого виповнюється 150 років з дня народження Лесі України / Фото ОП

Зауважимо, що у київському музеї Victoria Museum відкрилася виставка "Леся Українка – лицарівна Belle Epoque". Її можна відвідати до 9 березня.

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Дані з "Вікіпедії"

  • Українська письменниця, перекладачка, фольклористка, культурна діячка. Одна з найвідоміших українських жінок.
  • Писала у різних жанрах, зокрема – розвинула жанр драматичної поеми в українській літературі.
  • Активно долучалася до процесів українського національного відродження на зламі XIX – XX століть.
  • Померла 19 липня 1913 року в Сурамі у віці 42 років після тривалої хвороби. Похована на Байковому кладовищі в Києві.