150 років від дня народження Лесі Українки: Зеленський вшанував пам'ять письменниці

Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Лесі Українки. 25 лютого минає 150 років від дня народження видатної української письменниці.
Зауважимо, що наприкінці січня глава держави підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
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від імені глави держави до пам'ятника української письменниці у Києві встановили кошик квітів;
квіткову композицію також встановили на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі у Києві.
Зеленський вшанував пам'ять Лесі Українки / Фото ОП
25 лютого виповнюється 150 років з дня народження Лесі України / Фото ОП
Зауважимо, що у київському музеї Victoria Museum відкрилася виставка "Леся Українка – лицарівна Belle Epoque". Її можна відвідати до 9 березня.
Дані з "Вікіпедії"