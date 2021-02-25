Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Лесі Українки. 25 лютого минає 150 років від дня народження видатної української письменниці.

Зауважимо, що наприкінці січня глава держави підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.

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Як Зеленський вшанував пам'ять Лесі Українки:

від імені глави держави до пам'ятника української письменниці у Києві встановили кошик квітів;

квіткову композицію також встановили на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі у Києві.

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Зеленський вшанував пам'ять Лесі Українки / Фото ОП



25 лютого виповнюється 150 років з дня народження Лесі України / Фото ОП

Зауважимо, що у київському музеї Victoria Museum відкрилася виставка "Леся Українка – лицарівна Belle Epoque". Її можна відвідати до 9 березня.

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Дані з "Вікіпедії"