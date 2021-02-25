150 років від дня народження Лесі Українки: Зеленський вшанував пам'ять письменниці
Президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять Лесі Українки. 25 лютого минає 150 років від дня народження видатної української письменниці.
Джерело:Офіс Президента
Зауважимо, що наприкінці січня глава держави підписав указ про відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки.
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Як Зеленський вшанував пам'ять Лесі Українки:
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від імені глави держави до пам'ятника української письменниці у Києві встановили кошик квітів;
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квіткову композицію також встановили на могилі Лесі Українки на Байковому кладовищі у Києві.
Зеленський вшанував пам'ять Лесі Українки / Фото ОП
25 лютого виповнюється 150 років з дня народження Лесі України / Фото ОП
Зауважимо, що у київському музеї Victoria Museum відкрилася виставка "Леся Українка – лицарівна Belle Epoque". Її можна відвідати до 9 березня.
Що відомо про Лесю Українку: коротко
Дані з "Вікіпедії"
- Українська письменниця, перекладачка, фольклористка, культурна діячка. Одна з найвідоміших українських жінок.
- Писала у різних жанрах, зокрема – розвинула жанр драматичної поеми в українській літературі.
- Активно долучалася до процесів українського національного відродження на зламі XIX – XX століть.
- Померла 19 липня 1913 року в Сурамі у віці 42 років після тривалої хвороби. Похована на Байковому кладовищі в Києві.
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