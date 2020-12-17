Верховна Рада проголосувала за призначення очільником Міністерства аграрної політики та продовольства Романа Лещенка. Раніше Лещенко обіймав посаду голови Держгеокадастру.

Раніше Лещенко очолював Держгеокадастр

За кандидатуру Лещенка проголосували 242 народних обранці. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Шмигаль анонсував відновлення окремого Міністерства агрополітики

Одразу після голосування нардепів новий міністр склав присягу.

Я щиро дякую за підтримку. Я даю слово, що історичну місію з відновлення Міністерства аграрної політики ми виконаємо заради наших майбутніх поколінь,

– сказав новий глава Мінагрополітики з трибуни Верховної Ради.

Зазначимо, що раніше призначення Лещенка підтримав профільний парламентський комітет.

Шмигаль повідомив про відновлення Мінагрополітики

Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що окреме Міністерство аграрної політики створять вже на початку 2021 року. Глава уряду заговорив про таку ініціативу ще у травні. А президент Зеленський закликав створити відомство ще до вересня 2020 року.

Що відомо про Романа Лещенка: коротка біографія:

Лещенку – 32 роки, він – уродженець Черкащини.

За освітою юрист, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

З 2007 року працював головним юридичним консультантом компанії OSG Group.

З 2013 року був асистентом кафедри фінансового права юридичного факультету КНУ імені Шевченка.

З 2019 року – Уповноважений Президента з земельних питань.

Лещенко – один з лобістів ухвалення земельного закону.

З червня 2020 обіймав посаду голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Одружений, виховує двох синів.

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