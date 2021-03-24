Чинний депутат та ексглава комунального підприємства попався на розтраті майна

Колишньому очільнику комунального підприємства повідомили про підозру у розтраті майна. Так екскомунальник нажився на 1,5 мільйона гривень. На сьогодні підозрюваний є депутатом Житомирської міської ради.

Теперішній депутат раніше очолював "Київську обласну сільськогосподарську брокерсько-комерційну фірму "Обрій". Він протягом 2016 – 2018 років здавав в суборенду приміщення на вулиці Васильківській у Києві.

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Гроші перерахував на рахунки фірм родичів

Отримані гроші підприємливий господарник перераховував на рахунки суб'єктів діяльності, зареєстрованих на родичів. Це начебто була оплата за послуги, які ніколи і не надавались.

У прокуратурі назбирали достатньо доказів для підозри

Такими заробітками чоловік завдав державі збитків на 1,5 мільйона гривень. У Київській міській прокуратурі вирішили, що доказів назбирали достатньо, аби оголосити повідомлення про підозру.

Запобіжний захід підозрюваному незабаром обиратиме суд. Якщо згодом теперішнього депутата визнають винним, то йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років, а також заборона обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю до 3 років.