Легковик в'їхав у вантажівку під Одесою: загинули 17-річні дівчата – фото

Джерело:Нацполіція Одещини
У Балті, що на Одещині, місцевий житель на своєму BMW врізався у припарковану на узбіччі вантажівку DAF. Від удару пасажирки легковика загинули на місці.
Аварія сталася на вулиці Уварова 16 березня, приблизно о 4:00. Поліцейські розслідують усі її обставини.
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Смертельна ДТП у Балті / Фото Нацполіції
Відомості про ДТП поліцейські вже внесли до Єдиного реєстру. Вони розслідуватимуть порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.
Правоохоронці встановлюють причини смертельної аварії. Зокрема – вони перевіряють, чи у момент скоєння ДТП водій легковика не перебував у стані сп'яніння.
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