У Балті, що на Одещині, місцевий житель на своєму BMW врізався у припарковану на узбіччі вантажівку DAF. Від удару пасажирки легковика загинули на місці.

Аварія сталася на вулиці Уварова 16 березня, приблизно о 4:00. Поліцейські розслідують усі її обставини. Раніше На трасі під Одесою легковик врізався у вантажівку: загинув поліцейський – фото Подробиці про жертв та постраждалих За кермом BMW перебував 31-річний місцевий житель.

З ним а авто їхали дві 17-річні дівчини та 21-річний хлопець.

На жаль, дівчата миттєво загинули від отриманих травм.

Чоловіків госпіталізували з черепно-мозковими травмами та численними переломами.

Смертельна ДТП у Балті / Фото Нацполіції Поліція з'ясовує, чи водій був тверезим Відомості про ДТП поліцейські вже внесли до Єдиного реєстру. Вони розслідуватимуть порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Правоохоронці встановлюють причини смертельної аварії. Зокрема – вони перевіряють, чи у момент скоєння ДТП водій легковика не перебував у стані сп'яніння. Що у поліції кажуть про ДТП під Балтою: дивіться відео