Легендарний хетчбек Renault 5, який випускався з 1972 до 1985 року і став улюбленцем французів, хочуть відродити. Щоправда, вже в амплуа електромобіля.

Джерело: "Авто24" на 24 каналі

Де випускатимуть оновлений Renault 5

Концепт-кар своїми обрисами дуже нагадує культовий хетчбек з 70-х років зі зрізаною задньою частиною і прямовисним передком. Президент компанії Жан-Домінік Сенар наголосив, що модель випускатимуть серійно на тому ж заводі в Дуе, де колись випускали його легендарного предка.

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Сьогодні на заводі в Дуе виробляють моделі Talisman, Scenic та Espace. До цього залучені близько 3 тисяч працівників.

Коли очікувати новинку на ринку

Президент Renault також наголосив, що марка має наміри випускати 400 тисяч електромобілів на рік, більшість з яких оснащуватимуть батареями, з заводу який побудують неподалік на півночі Франції. До 2025 року Renault сподівається випустити 14 нових моделей, половина з яких будуть електричними.

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