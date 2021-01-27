Почнуть з собак, а закінчать сусідами: чого експерти дискутують про легалізацію зброї

В Україні знову повернулися до обговорення питання, щодо легалізації зброї. Так, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити закон про обіг зброї. Експерти впевнені, що країні давно необхідно урегулювати питання про обіг зброї, якого досі немає в законодавстві.

Джерело: 24 канал

Варто одразу сказати, що, в принципі, вогнепальна зброя в Україні легальна, але лише в тому випадку, якщо ми говоримо про мисливську зброю. Так, отримати її не надто легко, але, згідно з законодавством, кожен громадянин, який досяг 18 років, має право придбати холодну, пневматичну і холощену (призначену для імітації пострілу) зброю, з 21 року можна купити мисливську гладкоствольну зброю, а з 25 років – мисливську нарізну.

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Яка зараз ситуація зі зброєю в Україні

Українці не можуть купити короткоствольну нарізну зброю, тобто пістолети, револьвери й т.д. Власне, саме з цього приводу і виникає безліч суперечок вже не перший рік. Тому що саме короткоствольну нарізну зброю добре використовувати для самозахисту, але ті, хто виступають проти такої ініціативи переконані, що після того, як кожен зможе купити собі пістолет, в країні запанує беззаконня.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, громадяни України легально володіють вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 1,3 мільйона одиниць. Але в країні досі відсутній державний реєстр власників зброї. Цікаво й те, що в Україні досі немає законодавства яке б врегулювало обіг цивільної зброї. Майже всі види зброї підлягають ліцензуванню, що регламентується наказом Міністерства внутрішніх справ, але детальніших норм в законах немає. Але обіг громадянської вогнепальної зброї законодавчо врегульований у всіх Європейських країнах і в більшості країн пострадянського простору, наприклад, в Білорусі, Молдові, Литві і т.д. Україна залишається єдиною державою в Європі, у якій відсутнє законодавче регулювання обігу цивільної вогнепальної зброї.

Нагадаємо, що обіг цивільної зброї й обіг вогнепальної зброї – це різні речі. Тобто, як ми вже казали, зброя в цілому в Україні легальна, але не в контексті самозахисту. Поняття цивільної зброї включає купівлю, зберігання і застосування різних типів зброї для самозахисту.

Деякі експерти впевнені, що саме через такі прогалини у законодавстві та неможливість використовувати зброю для самозахисту, в Україні лише збільшується кількість нелегальної зброї.

В Україні досі немає законодавства яке б врегулювало обіг цивільної зброї / Фото Pixabay

"За" та "проти" легалізації вогнепальної зброї

Олександр Кудрявцев, адвокат керуючий адвокатським бюро "Олександра Кудрявцева", каже, що зброя дозволить українцям почувати себе більш захищеними. Досвід сусідніх пострадянських країн, зокрема Молдови та Білорусі, свідчить, що після легалізації зброї для населення злочинність пішла на спад.

Видача дозволів має бути суворо регламентована. Перед отриманням дозволу обов'язковим має бути проходження громадянами медичного та психолого-психіатричного обстеження, щоб виключити як медичні, так і психічні протипоказання. І, певна річ, видачі дозволу має передувати навчання поводженню зі зброєю зі складанням іспиту. Грубо кажучи, перш ніж купляти зброю, потрібно навчитися з неї стріляти аби в разі її застосування уникнути випадкових жертв,

– зазначив Кудрявцев.

Він додає, що варто нарешті врегулювати питання обігу зброї, адже наразі, єдиним документом, який контролює обіг зброї є Наказ МВС №622 від 21.08.1998 року. Адвокат впевнений, що після прийняття законопроєкту, законослухняний громадянин опиниться в рівних умовах з озброєним злочинцем. Адже в Україні спостерігається розгул саме вуличної злочинності.

До плюсів відносимо й те, що можливо, з прийняттям цього закону держава перегляне доктрину необхідної оборони. А саме виключить з Кримінального кодексу України відповідальність за перевищення меж необхідної оборони. Щодо мінусів, то це низька культура поводження зі зброєю серед населення. Може статися так, що легалізація зброї призведе до її безпідставного застосування, адже загальний рівень озлобленості суспільства занадто високий. Почнуть з відстрілу бродячих собак, а закінчать сусідами,

– застерігає Кудрявцев.

Олексій Меше, адвокат, автор підручника "Вогнепальна зброя: сучасний стан обігу зброї в Україні", в коментарі зазначив, що такий стан речей із легалізацією зброї та її унормуванням не дає повноти потенціалу застосування зброї, її класифікації, захисту та безпеки людей. На його думку, у разі прийняття відповідного законодавства, через деякий час знизиться частина злочинів що вчиняються із застосуванням зброї. Натомість, що стосується деяких злочинів ефект буде інший, оскільки може зрости кількість злочинів іншої категорії через велику ймовірність спричинення смерті. Варто додати, що завжди буде відсоток злочинів із застосуванням зброї, які будуть вчинятися особами із нестабільною психікою.

Люди мають на руках зброю, частина такої зброї оформлена легально, а інша – ні. Здебільшого нелегальну зброю мають злочинці. Їм не потрібна легальна зброя, спрощення процедур отримання зброї та вдосконалення і розширення практик користування зброєю. Не потрібна по одній простій причині – злочинці стануть жертвами. Свідомі громадяни, які матимуть вдома зброю, потенційно втрачають статус жертви, оскільки при наявності зброї злочинець розуміє, що така людина вміє нею користуватися,

– говорить Меше.

Він додав, що при легалізації зброї та її унормуванню варто врахувати питання про орган, який буде здійснювати видачу дозволів на зброю. МВС та Міноборони, включаючи їх структурні підрозділи, дискредитували себе, оскільки за ці роки ми всі чуємо однакові речі: корупція, вибухи на складах, розкрадання, роздача зброї.

Адвокат вважає, що варто доручити новому державному органу глобальне питання власника зброї в країні. Такий орган повинен вести облік зброї по всій країні, включаючи зброю МВС, військову та іншу, видавати дозволи, здійснювати нагляд та контроль, здійснювати акредитацію спеціалізованих центрів для тренування та найголовніше встановлювати критерії осіб, які матимуть право на зброю.

Використовувати зброю для самооборони в Україні заборонено / Фото Pixabay

Які законопроєкти є в Раді

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити закон про обіг зброї в Україні. Законопроєкт №4335 напрацювала робоча група, яка готувала його впродовж року.

Також на комітеті розглядали альтернативний законопроєкт №4335-1, але його відхилили та рекомендували ухвалити №4335. Проте, за регламентом, до сесійної зали на голосування потраплять обидва законопроєкти.

Законопроєкт №4335 передбачає наступне:

створення посвідчення власника зброї. У ньому зазначаються категорії зброї, якою може володіти власник посвідчення. На кожну одиницю зброї передбачений технічний паспорт. У ньому будуть вказані відомості про власника та серійний номер зброї.

Право на отримання посвідчення матимуть лише дієздатні громадяни, які не мають медичних протипоказань; не мають судимості (крім реабілітованих); не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року.

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї. Закон визначає заборонені до цивільного обігу вогнепальну зброю, бойові припаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

Тобто, законопроєкт №4335 розв'язує питання з обігом зброї, але не проблему з самозахистом та вільним користуванням зброєю.

У законопроєкті №4335-1 передбачено наступне:

Врегулювання використання зброї й боєприпасів в усіх сферах цивільного обігу, починаючи від набуття права на зброю, її придбання, використання, а також господарської діяльності у цій сфері.

З урахуванням численних корупційних схем, які толеруються МВС та Національною поліцією, наполягає на передачі Реєстру зброї в управління Мін’юсту із визначенням інших суб’єктів Реєстру (МВС та НП зокрема) з обмеженими повноваженнями щодо дій з ним.

Поява зон вільних від зброї у законодавчому полі та визначає критерії та вимоги до їх облаштування.

Сергій Кримець, співавтор альтернативного законопроєкту № 4335-1, каже, що вся робота комітету над законом вихолощується фактично до простого узаконення розрізнених чинних інструкцій на рівні саме Закону України. Чинне ж законодавство України не передбачає права українців на набуття у власність короткоствольної вогнепальної зброї та використання її, як ефективного інструменту самозахисту. Таким чином розв'язання питання власної безпеки громадян взагалі залишилася поза увагою комітету.

До основного законопроєкту є ще ряд значних зауважень, але вже на підставі викладеного можна стверджувати, що у запропонованому вигляді він є неприйнятний для суспільства. Він лише цементує корупцію та не вирішує нагальних безпекових питань. Варто ще раз констатувати: його прийняття – це поспішне рішення. Комітет дав крок вперед недоопрацьованого законопроєкту і створив небезпечний прецедент, коли громадянське суспільство було повністю усунуте від узгодження остаточного варіанту проєкту закону про цивільну зброю,

– каже Кримець.

Він додає, що основний законопроєкт також вводить пряму заборона на носіння короткоствольної вогнепальної зброї з метою самозахисту. За порушення правил носіння зброї законотворці пропонують підсилити відповідальність і встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. А от же таке покарання у разі простого носіння власної офіційно зареєстрованої зброї – тобто злочин за формальною ознакою – стає більшим або таким самим, як покарання за розбій або зґвалтування.