Україна досі залишається єдиною країною в Європі, де закону про легалізацію зброї ще немає. Однак цей дозвіл зміг би покращити криміногенну ситуацію в країні.

Чому злочинність зменшиться

Таку думку у відеблозі "Думки мої тихі" озвучив журналіст 24 каналу Артем Овдієнко. За його словами, українцям десятеллітями промивали мізки щодо "права на зброю", насаджували міфи й розказували казки, мовляв, українці "не готові" мати зброю.

Повний текст блогу Одне одного перестріляємо: примітивні міфи про дозвіл на зброю

Він розповів, що серед основних причин, чому українці проти легалізації зброї, є підвищення рівня злочинності. Однак правда в тому, що все якраз абсолютно навпаки.

"З досвіду тих країн, де зброя спочатку була під забороною, але потім її громадянам дозволили – злочинність навпаки зменшувалася. Справжні злочинці і так завжди мають зброю. Дозволена вона чи заборонена – грабіжнику байдуже, він завжди знає, де її купити й має на це гроші", – заявив журналіст.

Українці зможуть себе захистити

Овдієнко вважає, якщо не тільки злочинці, а й законослухняні громадяни стануть озброєними, то "зловмисник добре подумає спершу ніж грабувати чи ґвалтувати".

"Тепер українці теж будуть озброєними і зможуть себе захистити. Саме для цього цей закон і потрібен, щоби зрівняти шанси. Зараз в Україні саме злочинці у виграші, коли прості українці не мають зброї для самозахисту", – додав він.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Думки мої тихі" на 24 каналі:

Легалізація зброї в Україні: що відомо