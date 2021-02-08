У Верховній Раді розглядають закон щодо легалізації зброї в Україні. Однак понад 70% українців виступають проти таких змін. Причини для цього називають різні, але усі вони побудові на міфах, які нав'язували впродовж років.

Джерело: "Думки мої тихі" на 24 каналі

Зі зброєю і з землею ситуація схожа: українцям десятиліттями говорили, що пістолети у вільному продажі не потрібні.

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Зростання злочинності

Через усі міфи, насаджені в голови українців, громадяни раді добровільно відмовитись від права на зброю. Серед причин, чому українці проти легалізації зброї:

завжди можна подзвонити поліції і вона приїде на захист; вільний продаж зброї небезпечний, адже злочинність від того зросте; українці не готові мати зброю, бо "ми ж усі тоді одне одного перестріляємо".

Міф про те, що злочинність зросте, коли кожен зможе піти в магазин й купити там собі пістолет. Правда в тому, що все якраз абсолютно навпаки. З досвіду тих країн, де зброя спочатку була під забороною, але потім її громадянам дозволили – злочинність навпаки зменшувалася.

Злочинці і так озброєні

Справжні злочинці і так завжди мають зброю. Дозволена вона чи заборонена – грабіжнику байдуже, він завжди знає де її купити й має на це гроші. Правопорушник не піде на злочин із законною та зареєстрованою на нього зброєю.



Магазин зброї / Фото Зброя.Інфо

Тому, якщо зброю в Україні дозволити, то для лиходіїв з цим взагалі нічого не зміниться. Зокрема, злочинність точно не зростатиме, навпаки – вона точно зменшиться.

Чому злочинність зменшиться

Якщо не тільки злочинці, а й законослухняні громадяни стануть озброєними, то зловмисник добре подумає, чи грабувати та ґвалтувати. Тепер українці теж будуть озброєними і зможуть себе захистити.

Злочинність зменшиться, якщо зброю можна буде купити в магазині. Це історично доведений факт, і він має цілком логічне пояснення, чому так стається. Так само буде й в Україні.

Досвід Молдови

Другий міф про те, що українці до такого не готові, начебто "одне одного перестріляємо" – це також брехня. Такому міфу також є історичні спростування.

Зауважимо! Україна – єдина країна в Європі, де закону про легалізацію зброї ще немає.

Наприклад, вже 20 років наші сусіди-молдовани мають можливість піти в магазин й купити там собі пістолет. Випадків, що вони одне одного перестріляли немає. Чому ж українці тоді так мають вчиняти?

До речі, у молдаван є самопроголошена Придністровська Молдавська Республіка, так само як в нас існують самопроголошені невизнані території у Луганській та Донецькій областях.

Кому потрібен захист

Дозвіл українцям на володіння й носіння зброї лише покращить в країні криміногенну ситуацію. Злочинцям точно не стане від того легше.

У випадку, якщо і законослухняні українці стануть озброєними – то дівчина зможе себе захисти від ґвалтівника. Батько родини, у разі конфлікту з натовпом хуліганів, зможе захисти себе і родину. Захистити себе від грабіжників зможуть і пенсіонери, і люди з інвалідністю.

Навіщо нам зброя

Саме для цього цей закон і потрібен, щоби зрівняти шанси. Зараз в Україні саме злочинці у виграші, коли прості українці не мають зброї для самозахисту.

Це не означає, що будуть на вулицях перестрілки між озброєними злочинцями та озброєними громадянами. Навпаки, їх точно не буде, бо злочинці в нас не дурні й у разі, якщо знатимуть про озброєних громадян – від злочинів утримуватимуться.

От так це працює в усьому світі – нападають на беззахисних, нападають на слабких. Якщо ж жертва має можливість дати відсіч – нападу не відбувається, це аксіома.

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З практичних міркувань, покращення в країні криміногенної ситуації, було б добре мати зброю. Тоді нам не довелося б хвилюватися за рідних, якщо на них нападе потенційний грабіжник чи ґвалтівник.

Звідки ці міфи

Українцям роками нав'язували брехливі месиджі про небезпеку зброї. Десятиліттями це робили можновладці, щоби українці залишалися беззбройними. Це давало змогу громадян безкарно вбивати, їм беззбройні раби вигідні.

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Зброя, право її купити, право нею володіти, право її носити і нею захищатися – це має переваги із усіх сторін. Ті всі міфи, якими виправдовують, чому зброя українцям не потрібна – не відповідають дійсності.

Вони брехливі й придумані саме для того, щоби влада мала контроль над беззбройними громадянами, нездатними себе самостійно захистити.

Дозвіл на зброю: що відомо