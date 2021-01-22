Голова Нацполіції Ігор Клименко переконує, що перед тим, як легалізувати зброю в Україні, слід навести лад із тією, що перебуває "на руках". А щодо легалізації марихуани, то він наголошує, що до цього слід підходити жорстко, адже можна скалічити долі багатьох людей, передусім дітей.

Наскільки є можливою легалізації зброї в Україні: відповідь Кличменка

Як зауважив голова Нацполіції, він не підтримує легалізацію в Україні зброї, передусім короткоствольної. Більше того, іноді носить з бою табельний "Форт-17". Про це Клименко заявив у коментарі "Українським новинам".

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"За 2020 рік ми вилучили з незаконного обігу понад 3 тисячі одиниць вогнепальної зброї. Поки ми не наведемо лад із нелегальною зброєю, зокрема і з гранатами, і з вибухівкою, я вважаю, що занадто рано нашим громадянам довіряти вогнепальну зброю", – зазначив головний поліцейський України.

А як щодо легалізації легких наркотиків, зокрема марихуани

Тут Клименко підкреслив, що поліція не може перешкоджати процесу законотворення. Щоправда, вона бере участь в обговоренні цього питання.

Основне, що легалізація легких наркотиків в медичних цілях потребуватиме державного регулювання, державного контролю. Якщо держава зможе в особі органів контролю, в тому числі Національної поліції, моніторити ці процеси, зокрема, щодо вирощування, виробництва і реалізації, тоді ми можемо говорити, що це не буде підривати державу,

– наголосив він.

Але, за його словами, контролювати цей процес дуже складно, оскільки мають бути жорсткі вимоги щодо плантацій з коноплями або реалізації готової продукції через аптеки.

"Щоб, зокрема і Національна поліція могла відповідно реагувати та контролювати ці процеси. У нас діти починають приймати легкі наркотики з 11 років. 14 – 15 років – це вже тяжкі наркотики. Тому до цього питання потрібно підходити жорстко", – пояснив Клименко.

Голова Національної поліції додав: не слід випускати з поля зору те, що такими кроками скалічити дітей і молоде покоління.

"Це дуже тонка грань, і ми повинні зважено підійти до вирішення цього питання", – констатував він.

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Легалізації зброї та марихуани: головне

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