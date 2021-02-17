Легалізація приватних детективів в Україні: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 3010 про приватну детективну діяльність. В Україні працює понад 2 тисячі приватних детективів та детективних агентств.

За відповідні рішення 17 лютого проголосували 334 народних депутати. Законопроєкт складається з 22 статей, що об’єднані у 5 розділів.

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Що регламентують ці статті

Статті окрім загальних, прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують:

сферу приватної детективної діяльності, у тому числі види детективних послуг та суб’єктів їх провадження (надання);

кваліфікаційні вимоги до приватних детективів;

основні права та обов’язки приватних детективів та агенств, у тому числі правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг;

обов’язки приватного детектива та агенст з обліку наданих детективних послуг, зберігання конфіденційної інформації, захисту персональних даних, отриманих у процесі надання детективних послуг;

організація державного та громадського контролю за приватною детективною діяльністю.

Якою є мета законопроєкту

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є законодавче врегулювання здійснення приватної детективної діяльності, що забезпечить громадянам захист своїх законних прав та інтересів.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко під час представлення законопроєкту у Раді заявив, що в Україні сьогодні приватна детективна діяльність досі не визнана.

Прийняття цього закону дозволить легалізувати детективну діяльність, яка фактично здійснюється, визнана суспільством та має попит. А також встановити форми і способи контролю за її впровадженням, та значно збільшити можливості громадян,

– сказав він.

Хто може стати приватним детективом

В Україні приватним детективом може стати фізична особа, яка має:

Громадянство України;

повну вищу юридичну освіту або вищу освіту за спеціальністю "правоохоронна діяльність";

володіє державною мовою;

стаж роботи в галузі права або правоохоронної діяльності 3 роки;

пройшла відповідне навчання та отримала свідоцтво тощо.

У 2018 році Верховна Рада намагалася дозволити діяльність приватних детективів в Україні. Однак народні депутати тоді не проголосували за законопроєкт.