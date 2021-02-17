Легалізація приватних детективів в Україні: Рада підтримала законопроєкт

Джерело:Верховна Рада
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 3010 про приватну детективну діяльність. В Україні працює понад 2 тисячі приватних детективів та детективних агентств.
За відповідні рішення 17 лютого проголосували 334 народних депутати. Законопроєкт складається з 22 статей, що об’єднані у 5 розділів.
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Статті окрім загальних, прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують:
Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є законодавче врегулювання здійснення приватної детективної діяльності, що забезпечить громадянам захист своїх законних прав та інтересів.
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко під час представлення законопроєкту у Раді заявив, що в Україні сьогодні приватна детективна діяльність досі не визнана.
Прийняття цього закону дозволить легалізувати детективну діяльність, яка фактично здійснюється, визнана суспільством та має попит. А також встановити форми і способи контролю за її впровадженням, та значно збільшити можливості громадян,
– сказав він.
В Україні приватним детективом може стати фізична особа, яка має: