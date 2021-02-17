Легалізація приватних детективів в Україні: Рада підтримала законопроєкт
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 3010 про приватну детективну діяльність. В Україні працює понад 2 тисячі приватних детективів та детективних агентств.
Джерело:Верховна Рада
За відповідні рішення 17 лютого проголосували 334 народних депутати. Законопроєкт складається з 22 статей, що об’єднані у 5 розділів.
Читайте також Покарання для злочинців-утікачів: Рада прийняла за основу законопроєкт
Що регламентують ці статті
Статті окрім загальних, прикінцевих та перехідних положень, визначають та регламентують:
- сферу приватної детективної діяльності, у тому числі види детективних послуг та суб’єктів їх провадження (надання);
- кваліфікаційні вимоги до приватних детективів;
- основні права та обов’язки приватних детективів та агенств, у тому числі правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг;
- обов’язки приватного детектива та агенст з обліку наданих детективних послуг, зберігання конфіденційної інформації, захисту персональних даних, отриманих у процесі надання детективних послуг;
- організація державного та громадського контролю за приватною детективною діяльністю.
Якою є мета законопроєкту
Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроекту є законодавче врегулювання здійснення приватної детективної діяльності, що забезпечить громадянам захист своїх законних прав та інтересів.
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко під час представлення законопроєкту у Раді заявив, що в Україні сьогодні приватна детективна діяльність досі не визнана.
Прийняття цього закону дозволить легалізувати детективну діяльність, яка фактично здійснюється, визнана суспільством та має попит. А також встановити форми і способи контролю за її впровадженням, та значно збільшити можливості громадян,
– сказав він.
Хто може стати приватним детективом
В Україні приватним детективом може стати фізична особа, яка має:
- Громадянство України;
- повну вищу юридичну освіту або вищу освіту за спеціальністю "правоохоронна діяльність";
- володіє державною мовою;
- стаж роботи в галузі права або правоохоронної діяльності 3 роки;
- пройшла відповідне навчання та отримала свідоцтво тощо.
Поділитися новиною