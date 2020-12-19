На одному з ринків Мелітополя, що на Запоріжжі, трапився незвичний інцидент – через брак сил лебідь впав на прилавок з мандаринками. Його намагаються вилікувати дніпровські волонтери.

Зоозахисники розповіли, що у лебідь відкритих травм немає. Про це повідомили на сторінці організації "Пегас".

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Лапки та крила не пошкоджені, однак тварина наразі похитується та не може тримати рівновагу.

Лебедя після падіння одразу відправили в обласний центр для надання медичної допомоги. Тваринку вже встигли назвати Мандаринкою.

Волонтери наголосили, що тваринці кілька днів даватимуть необхідні вітаміни, аби вивести паразитів. Тоді перевезуть лебедя до притулку, де той перебуватиме до весни.