Чи обов'язково місцевій владі долучатись до виплат бізнесу на карантині: пояснення Лазебної

Уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень допомоги під час карантину. Однак тепер до процесу хочуть залучити місцеву владу. Щоправда, обов'язковим це не буде.

Допомога буде аналогічною як та, що реалізовували у грудні 2020 року. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

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Як взаємодіятимуть з місцевою владою

Лазебна зазначила, що центральна влада візьме на себе більшу відповідальність за ситуацію. Відтак 8 тисяч допомоги виплатять з державного бюджету.

Ми будемо надавати по 8 тисяч з державного бюджету, а місцева влада може доповнювати цю допомогу сумою, яку вони будуть визначати самостійно...Це не обов'язок

– наголосила міністерка.

Чиновниця додала, що місцева влада при бажанні зможе доповнити програму своїми ресурсами.

Раніше у відеозверненні президент Володимир Зеленський говорив, що місцева влада може виділити певні гроші, а держбюджет подвоїть цю суму. Однак Лазебна зауважила, що на нараді цю схему модифікували.

Допомога під час карантину: що відомо