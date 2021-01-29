Після смертельної пожежі у будинку для літніх людей у Харкові розпочали масштабну перевірку подібних приватних закладів в Україні. За словами міністерки соцполітики Марини Лазебної, таких уже виявили в Україні 334, хоча в офіційному реєстрі – лише 42.

Джерело: 24 канал

Про це Лазебна розповіла під час виступу у Верховній Раді 29 січня.

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Окрім співчуття рідним загиблим, ми всі, законодавча та виконавча влада, центральна та місцева, маємо вибачитись за те, що досі таке можливо. За те, що цей будинок був відсутній на карті міста, не мав документів на введення в експлуатацію,

– зазначила Лазебна.

Про будинок престарілих, що згорів, місцева влада знала

Про будинок престарілих у Харкові, зауважила представниця уряду, влада знала, адже там раніше вмирали люди. Проте нічого зроблено не було і єдину інформацію про заклад можна було почерпнути з реклами.



Після трагедії влада розпочала перевірку надавачів соцпослуг у всіх регіонах України. Наразі інформацію надали з 20 областей та Києва: виявили 334 недержавні заклади, де перебувають 1030 осіб.

Зверніть увагу! За словами Лазебної, в реєстрі надавачів соцпослуг зі стаціонарного догляду за людьми похилого віку внесено 91 комунальний заклад та лише 42 приватні.

Який механізм пропонують у Мінсоцполітики:

Стандартизувати гарантований обсяг та якість соцпослуг.

Розробити підходи задля поєднання соціальних та медичних послуг в одному закладі.

Вивести з тіні недержавні заклади та налагодити з ними взаємодію.

Забезпечити регулювання ринку, аби була можливість відсторонити недобросовісних надавачів послуг.

Коротко про пожежу у будинку престарілих у Харкові: