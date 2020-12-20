Другий рівень пенсійної системи, накопичувальний, дуже необхідний для України. Завдяки йому відбудеться детінізація заробітків.

За 20 – 25 років з початку роботи можна буде накопичити собі на пенсію. Про це зауважила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Накопичувальна система

За її словами, паралельно солідарній системі повинна бути обов'язкова накопичувальна система, добровільна.

Є у нас 66 недержавних фондів, хто хоче, може туди вкладати гроші, і люди це роблять,

– зазначила Лазебна.

Що таке другий рівень

Другий рівень пенсійної реформи – це коли кожен працівник і її роботодавець кладуть на особистий рахунок людини якісь внески. Це стимулює людей більше показувати свої заробітні плати.

Як відзначила міністерка, чим більше на рахунку буде грошей, тим більшою буде прибутковість. Накопичені гроші перетворюються на ресурс, який йде у фінансові інструменти.

Накопичити на пенсію за 20 років

Є підрахунки, що за 20 – 25 років з початку роботи можна накопичити собі на пенсію. "Тоді коефіцієнт заміщення може бути 60%. Сьогодні у нас 29%, він падатиме. Тобто людина, йдучи на пенсію, стає бідною", сказала Лазебна.

Зазначимо! Дефіцит Пенсійного фонду за підсумками 11 місяців 2020 року вже сягнув 18,4 мільярда гривень. За місяць він зріс на 6,36%.

Також вона додала, що другий рівень потрібен, адже це власність людини, якою вона керуватиме і яку контролюватиме.

Другий рівень пенсійної реформи: коротко

Через скорочення кількості працездатного населення в Україні вже через 5 років внесків людей, які працюють, не вистачатиме для забезпечення необхідного рівня життя пенсіонерів.

Через це, Міністерство соціальної політики обговорює запровадження другого рівня пенсійної системи з накопичувальною системою та посильними внесками.

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