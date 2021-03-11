Йо* твою мать, – так звана міністерка культури окупованого Криму феєрично увірвалась на нараду

Скандально відомим стало засідання з проблем будівельної галузі у так званому уряді окупованого Криму. Феєричним став вихід на відеозв'язок "міністерки культури", яка нецезурними висловами приголомшила присутніх. Голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов був настільки вражений словниковим запасом чиновниці, що аж пообіцяв провести службове розслідування.

Відео з багатого на враження засідання одразу "злили у мережу". Героїню звати Аріна Новосельська і вона очолює так зване Мінкультури окупованого Росією півострова.

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Йо* твою мать. Ну поставили, як мавпі,

– ошелешила своїх "колег" через відеозв'язок Новосельська.

Аксьонов не одразу знайшов слова після мату Новосельської

Аксьонов порадив жінці заспокоїтись і не одразу знайшов слова: "Ну ви що там? Зовсім чи що? Колеги, ну що це таке?" Згодом він наказав провести службове розслідування.



Новосельська сама злякалась ефекту, який справила на учасників зібрання, отож одразу кинулась ґречно вибачатись. Аргументом для свого виправдання так звана "міністерка" назвала те, що у неї відключилась "машина".

Дивіться курйозне відео з лайливою окупанткою / Увага! На відео нецензурна лексика: