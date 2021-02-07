Лаврову подарували ікону з окупованого Луганська: короткий рецепт федералізації по-боснійськи

Скандал в україно-боснійських відносинах набирає обертів. Один з лідерів Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував російському міністру Сергію Лаврову ікону, вивезену невідомо ким із окупованого співвітчизниками Лаврова українського Луганська.

Джерело: "Большой мир" на 24 канале

У Лаврова хватило ума краденое втихаря вернуть, а вот Додик встал в позу и требует у Украины каких-то особых доказательств прав на икону. Эта часть скандала, которая хорошо известна нам. Но есть и другая, всколыхнувшая боснийцев.

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Кто такой Милорад Додик

Дело в том, что Додику "вовсе не по погонам" встречаться с иностранными министрами, даже такими как Лавров. Потому что сам по себе Милорад Додик, согласно боснийской конституции, вообще ничего не значит. Он – лишь один из трех равноправных лидеров страны.



Милорад Додик / Фото info-balkan

Федерализация Боснии и Герцеговины

Но федерализация Боснии и Герцеговины проведенной примерно по тому же сценарию, который придумали для Украины российские оккупанты и их сообщники. Она позволяет Додику и другим таким, как он, плевать на мнение остальных.

Как же так вышло? В начале 1990-х годов единая прежде Югославия начала распадаться на отдельные национальные государства. Распад этот сопровождался войнами, расправами, сотнями тысяч беженцев и даже иностранной интервенцией.

Тяжелей всего из состава Югославии выходила именно Босния и Герцеговина. Дело в том, что в этой тогда еще югославской республике каждая из трех крупнейших национальных общин имела свои взгляды на будущее страны и свои планы на ее территорию.

В результате в Боснии началась настоящая война всех против всех:

местные сербы воевали за присоединение к большой Сербии;

хорваты – за включение части территории страны к Хорватии;

мусульмане-боснийцы – за независимость своего государства.

Псевдогосударственные образования в Боснии

В Боснии были свои Гиви и Моторола – поддерживаемые и снабжаемые Сербией полевые командиры Воислав Шешель и Ратко Младич, признанные позже военными преступниками.

Были свои "ЛНР" и "ДНР" – псевдогосударственные образования, полностью зависимые от оккупантов, додавить которые полностью боснийцы так и не смогли.

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Мирное соглашение

Измотанные многолетней войной, в которой погибло не меньше 100 тысяч человек, в середине 1990-х боснийские мусульмане согласились на заключение мирного соглашения, остановившего бойню, но при этом не воссоединившего разделенную этническими противоречиями страну.

. Согласно условиям мира, в Боснии и Герцеговине власть доставалась не одному президенту, а сразу 3, из которых формируется президиум. Там заседают один представитель от боснийцев, один – сербов, еще один – хорватов.

Формально все они имеют равные права, правда у серба есть в Боснии особая территория – тамошняя бывшая, уже легализованная "народная республика", которая называется Республика Сербская, и на которую властные полномочия двух других представителей президиума не распространяются.

Как это связано с Украиной

Это то, что Кремль и его подельники хотят видеть в Украине: представитель, как они это называют, "народа Донбасса" может влиять на решения о судьбе целой страны. Тогда как на Донбассе ему никто не указ и он может творить все, что хочет.

Вот тот, кто творит, что хочет – это и есть Милорад Додик с краденой неизвестно кем иконой. Согласно и букве, и духу закона Боснии и Герцеговины, он не имел права не только дарить Лаврову непонятно как попавшую к нему ценность, но и даже встречаться с ним.

Официально такого рода визиты согласовываются со всеми тремя членами президиума и все они должны принимать участие в подобных встречах. Додик на эти условности наплевал, чем в очередной раз лишь подчеркнул кошмарную разобщенность главного коллективного органа власти.

А чего ему бояться? Чем агрессивнее ведет себя Москва на международной арене, тем самоувереннее чувствует себя Додик. Его коллеги по президиуму будут требовать соблюдения всех формальностей, но реальных рычагов влияния на Додика в Боснии, благодаря федерализации, нет.



Подареная икона / Коллаж 24 канала

Итак, вот вам короткий рецепт федерализации по-боснийски, от которой Украина умудрилась отпетлять, несмотря на все усилия Кремля:

распределение президентских полномочий между людьми, крайне редко способными хоть о чем-то договориться; существование территорий, вообще не подчиняющихся центральному правительству; Неослабевающее культурное и политическое влияние соседнего государства на внутренние процессы.

Верховный представитель

Предполагая, что трёхглавый президиум будет работать из рук вон плохо, иностранные посредники на мирных переговорах настояли на создании особого поста – поста Верховного представителя по Боснии и Герцеговине. Занимающий этот пост человек имеет полномочия часто более весомые, чем у президиума.

Даже нынешние герб и флаг Боснии были придуманы и утверждены не президиумом, который так и не смог прийти к согласию по вопросу о национальной символике, а верховным представителем-испанцем.



Герб и флаг Боснии / Фото

Верховным представителем всегда назначают иностранца, так как предполагается, что гражданин другой страны не будет как-то особо выделять какую-то из боснийских общин.

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Мы вполне можем представить, гражданина какой страны поставили бы присматривать за украинским президиумом, поддайся наша власть на уговоры о необходимости федерализации.