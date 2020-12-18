Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що відкритий до діалогу з Дмитром Кулебою для обговорення мінських домовленостей. Втім, він, мовляв, не бачить такого бажання від українського міністра.

Що заявив Лавров

Перерву у контактах із главою українського МЗС Дмитром Кулебою Лавров пояснив відсутністю бажання з боку України. Про це повідомили на сайті російського міністерства.

Актуально МЗС Росії не йде на контакт, – Кулеба

Якщо у мого українського колеги виникне бажання серйозно обговорити конкретні питання наших двосторонніх відносин з Україною, то ми завжди відкриті до такого діалогу. На жаль, поки що такого бажання ми не бачимо,

– заявив російський міністр.

Він додав, що з Кулебою спілкувався через відеозв'язок 30 квітня 2020 року на зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн нормандського формату.

"На початку вересня Кулеба справді запитував телефонну розмову зі мною, коли я був із візитом у Сирії. Він хотів обговорити інцидент на лінії зіткнення на Донбасі. Наскільки відомо, через кілька днів це питання розглядали в Контактній групі", – наголосив Лавров.

За його словами, Києву слід виходити на прямий зв'язок із Донбасом (проросійськими бойовиками – 24 канал), як це, мовляв, передбачено мінськими домовленостями: "А не намагатися політизувати ситуацію і вирішувати питання через посередництво Москви, Берліна й Парижа".