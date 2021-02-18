Росія готова до розриву з Європою. Про це твердить голова російського МЗС. Про це пишуть прокремлівські автори. Далі читайте російською.

"Хочешь мира – готовься к войне": Москва выбрала риторику, в полной мере копирующую интонации времен Холодной войны.

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США, Европа и Украина: почему нам повезло

И в этой войне Украине повезло оказаться по другую сторону баррикад.

Собственно, Кремль грозил Западу разрывом и раньше. Но прежде и уровень спикеров был пониже и слова подбирались помягче. Теперь полутонов все меньше. Западные санкции объявлены угрозой нацбезопасности. Европейское внимание к расправам над российскими несогласными названо истерикой.

На наших глазах все отчетливее проступает контур нового железного занавеса. Но, в отличие от двадцатого века, Украине в этот раз повезло оказаться с другой стороны линии размежевания.

Если в прошлом столетии мы были на положении восточного Берлина, то теперь есть все шансы оказаться западным.

Мы вовсе не были обречены на подобное. Кто знает, как сложилась бы наша судьба, не реши Москва ответить на Майдан вторжением в Крым и на Донбасс? Мы бы продолжали спорить о языках и прошлом, собственном будущем и исторической памяти. Просоветская инерция была бы куда сильнее, пророссийские симпатии – на порядок устойчивее. Мы сетуем сегодня на тех, кто боится смотреть фактам в глаза, но без российского вторжения таких людей в Украине было бы намного больше.

Россия окончательно перешла на риторику Холодной войны. Но к этому моменту Украина уже перекочевала для бывшей метрополии в категорию чуждого и враждебного. И вот уже российские граждане ставят нашу страну в списке главных врагов на вторую строчку. Сразу после США. Сразу перед Евросоюзом.

Россия объявила войну Западу

Этой трансформации впору радоваться. Чем глубже ментальный дрейф – тем меньше иллюзий. Чем шире эмоциональная пропасть – тем четче оконтуривается граница. И в той войне, которую Москва решила объявить, Украине уже не будет отведена роль российского плацдарма и обоза.

Чем чревата неудача, мы можем проследить на примере Беларуси. Соседней стране не повезло – она не успела пройти тот путь взросления и эмансипации, который прошагала Украина. И теперь ее несвергнутый диктатор оставляет Беларусь внутри российского контура. Мобилизуя ее на войну все с тем же Западом. На стороне все той же России.

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Война с Западом будет означать войну с ценностями. Войну с демократией и достоинством. Со свободой и частной инициативой.

Страны, воюющие с Западом, редко становятся инструментом развития собственного населения. Чаще всего они превращаются в чудовищ, живущих не ради своих граждан, а за их счет.

Вся история двадцатого века была тому прямым доказательством. Советский Союз: торжество серых и гибких, услужливых и одинаковых. И вот теперь история идет на второй круг. С той лишь разницей, что география поля боя успела измениться.

Украине повезло выскочить. Да, пограничье совсем рядом. Да, ряд украинских территорий продолжают жить под чужими флагами. Но если бы история нашей страны сложилась иначе – театр военных действий начинался бы не на украино-российской границе, а на украино-польской.

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И именно это дает нам шанс. Потому что выбор окопа определяет правила игры. Выбор стороны в этой войне – это выбор ценностей. Нам придется учиться новому, наследовать принципы и понемногу менять правила жизни. Альтернативы этому попросту не будет. Все альтернативы будут по другую сторону окопов.

И если мы удержимся, то у нашего будущего появится шанс победить прошлое.