Лавини та підняття рівня води у річках: рятувальники попереджають про небезпеку

Джерело:ДСНС
У четвер, 4 березня, рятувальники попередили українців про ІІІ рівень сніголавинної небезпеки. В епіцентрі опиниться високогір'я Карпат на Івано-Франківщині. Окрім того, через відлигу у річках країни може піднятися рівень води.
Фахівці прогнозують, що на лiвих притоках Днiстра рівень води підніметься на 0,1 - 0,5 метра. У басейнах Захiдного Бугу та Прип'яті – на 0,1 – 0,7 метра.
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Заплави може затопити у таких областях:
Окрім того, у цих регіонах від підняття рівня води у річках можуть постраждати цілі господарства.