Лавини та підняття рівня води у річках: рятувальники попереджають про небезпеку

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У четвер, 4 березня, рятувальники попередили українців про ІІІ рівень сніголавинної небезпеки. В епіцентрі опиниться високогір'я Карпат на Івано-Франківщині. Окрім того, через відлигу у річках країни може піднятися рівень води.