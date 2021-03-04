Лавини та підняття рівня води у річках: рятувальники попереджають про небезпеку

4 березня 2021 , 09:42
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Джерело:

ДСНС

У четвер, 4 березня, рятувальники попередили українців про ІІІ рівень сніголавинної небезпеки. В епіцентрі опиниться високогір'я Карпат на Івано-Франківщині. Окрім того, через відлигу у річках країни може піднятися рівень води.

Фахівці прогнозують, що на лiвих притоках Днiстра рівень води підніметься на 0,1 - 0,5 метра. У басейнах Захiдного Бугу та Прип'яті – на 0,1 – 0,7 метра.

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Заплави може затопити у таких областях:

  • Львівській;
  • Волинській;
  • Рiвненській;
  • Житомирській.

Окрім того, у цих регіонах від підняття рівня води у річках можуть постраждати цілі господарства.

  • У Львівській області може підтопити господарства у місті Червонограді.
  • У Волинській області – населені пункти у Старовижiвському Ратнiвському та Маневицькому районах.
  • У Житомирській області – населені пункти Ємiльчинського району.
  • У Рiвненській області – населені пункти Рокитнiвського району.

Що кажуть синоптики

  • 4 березня погода в Україні буде справді весняною.
  • Температура повітря прогріється до +14 градусів.
  • Опадів не прогнозують.