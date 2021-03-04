У четвер, 4 березня, рятувальники попередили українців про ІІІ рівень сніголавинної небезпеки. В епіцентрі опиниться високогір'я Карпат на Івано-Франківщині. Окрім того, через відлигу у річках країни може піднятися рівень води.

Фахівці прогнозують, що на лiвих притоках Днiстра рівень води підніметься на 0,1 - 0,5 метра. У басейнах Захiдного Бугу та Прип'яті – на 0,1 – 0,7 метра. Актуально Зима ще повернеться: синоптики знову прогнозують сніг Заплави може затопити у таких областях: Львівській;

Волинській;

Рiвненській;

Житомирській. Окрім того, у цих регіонах від підняття рівня води у річках можуть постраждати цілі господарства. У Львівській області може підтопити господарства у місті Червонограді.

У Волинській області – населені пункти у Старовижiвському Ратнiвському та Маневицькому районах.

У Житомирській області – населені пункти Ємiльчинського району.

У Рiвненській області – населені пункти Рокитнiвського району. Що кажуть синоптики 4 березня погода в Україні буде справді весняною.

Температура повітря прогріється до +14 градусів.

Опадів не прогнозують.