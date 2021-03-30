Від ускладнень коронавірусу 28 – 29 березня померли 2 українських військових. Наразі у лавах Збройних сил України хворіють 2 625 людей.

За добу 29 березня в армії діагностували 199 випадків COVID-19, 6 з них забрали до лікарні. Крім того, 853 військових перебувають на самоізоляції. Однак понад 18 тисяч людей вже побороли хворобу.

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Що відомо про летальні випадки

Один з працівників ЗСУ з 1 березня перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній міський клінічній лікарні Івано-Франківська.

Інший лежав в лікарні з 17 березня у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ".

Хворі отримували терапію, однак їх стан здоров’я різко погіршився. Реанімувати людей не вдалось. Один помер 28 березня, інший – 29.

Командування медичних сил ЗСУ висловило співчуття близьким померлих. До речі, загалом коронавірус забрав життя 59 українських військових.

Вакцинація в ЗСУ: що відомо

Від початку процесу вакцинації у ЗСУ 19 858 людей отримали 1 дозу вакцини, серед них – 2249 військових медиків. За добу, 29 березня, щеплення зробили 1157 осіб.

Зверніть увагу! Станом на 30 березня в Україні зафіксували 1 662 942 випадки коронавірусу. За минулу добу хворобу діагностували у 10 533 українців.