Всесвітня столиця розваг: Лас-Веґас за кілька десятиліть досяг шаленого успіху

Лас-Веґас – одне з найвідоміших міст Сполучених Штатів Америки, у якому функціонує величезна кількість казино та інших ігрових закладів. Вже понад пів століття в цьому місті щороку залишають свої гроші мільйони азартних осіб, а прибуток власників сягає сотень мільйонів доларів США.

Це місто знамените на весь світ, як всесвітній центр розваг і азартних ігор. Детальніше про його розвиток – читайте далі.

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Територія штату Невада, в якому розташоване одне з найвідоміших сьогодні міст США, ще до середини XIX століття належала Мексиці. Проте після американо-мексиканської війни у 1846 – 1848 роках ситуація змінилася.

Пустельну територію, на якій в той час господарями було плем'я індіанців Паюте, анексували. Серед малопридатної для проживання землі був невеликий оазис під назвою Лас-Веґас, що з іспанської означає "луки". Саме там у 1950-х роках американці збудували форт Бейкер, який було призначено місцем для відпочинку:

мандрівників;

торговців;

мормонських місіонерів.

Останні мали на меті навернути індіанців до своєї віри. Однак це виявилося не так вже й легко. Індіанці з часом витіснили тимчасових гостей зі своєї території, але це лише ненадовго відтермінувало прихід цивілізації на їхні землі.

Мормони не здавалися – до початку ХХ століття заснували у цій місцевості невелику громаду. Вони збудували декілька ранчо на яких обладнали системи зрошування і почали розвивати фермерську справу.



Розбудова Лас-Веґаса / Фото subscribe​

Однак Лас-Веґас, яким ми його знаємо сьогодні, почав зростати лише у 1905 році. Саме тоді компанія "Залізниця Лос-Анджелес – Солт-Лейк Сіті" придбала на аукціоні значну частину земельної ділянки неподалік оазису.

Хороше водопостачання завдяки річці Колорадо, яка протікала неподалік, зробило це місце ідеальним для будівництва залізничної станції. Через Неваду планували прокласти залізничне сполучення між Альбукерке та Лос-Анджелесом.

Наприкінці того ж року зведення станції було завершено і через Лас-Веґас пройшов перший потяг. Поселення довкола станції почало швидко розростатися, у 1911 році офіційно отримало статус міста.

Вони з'явилися на вулицях міста відразу після відкриття залізничної станції, у 1905 році, який сьогодні вважається історичною датою заснування Лас-Веґаса.

Проте місцева влада поспішила заборонити азартні ігри, тому вже через 4 роки цей бізнес продовжив розвиватися підпільно. Інтерес до нього невпинно зростав, тож врешті влада зробила вибір на користь зацікавлених і штату. У 1931 році заборону зняли, а власники казино зобов'язалися сплачувати у казну податок, який різнився сумою в залежності від кількості столів, гральних автоматів і різновидів карткових ігор.

Того ж року в Лас-Веґасі відкрився перший легальний нічний клуб Northern і казино Las Vegas Club. У зв'язку з розвитком бізнесу, населення у місті зросло вп'ятеро і нараховувало 25 тисяч осіб, водночас Лас-Веґас став ще популярнішим серед туристів.

Ще однією туристичною локацією цієї місцевості стало водосховище, озеро Мід. Воно утворилося внаслідок будівництва греблі, яку згодом назвали на честь президента США Герберта Гувера.



Герберт Гувер / Фото patch.com​

Саме він у 1931 році віддав наказ спорудити на нижній течії річки Колорадо, в Чорному каньйоні, греблю та гідроелектростанцію. Зараз це найбільше водосховище Сполучених Штатів Америки.

До 1942 року населення міста зросло до 32 тисяч. Водночас збільшувалася і кількість казино, барів і готелів. Гральний бізнес, який заполонив Лас-Веґас, привернув увагу мафії.

Здебільшого, члени різних злочинних організацій і були власниками ігрових залів.

Індустрія розваг і такий бізнес стали основним джерелом доходу міста і залишаються такими й до сьогодні. У 1940-х роках активно розпочалася забудова передмістя Лас-Веґаса. Тут почали відкривати десятки готелів-казино, і згодом такі заклади повністю заполонили майже 7 кілометрів одного бульвару. Сьогодні ця ділянка відома під назвою Лас-Веґас-Стріп.



Лас-Веґас-Стріп / Фото ourbitcoinnews​

У 1950-х роках Лас-Веґас порадував гостей ще однією незвичною розвагою. Всього за 100 кілометрів від міста проводилися атмосферні випробування ядерної зброї. За тим, як утворюються ядерні гриби, можна було спостерігати безпосередньо з вікон власного номера в готелі міста.

Також в цей час у американському центрі розваг почали гастролювати:

Елвіс Преслі;

Френк Сінатра;

Бінг Кросбі та інші знаменитості.

Все це приваблювало щораз більше туристів, які їхали тепер сюди не лише заради задоволення свого азарту.

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Населення міста невпинно зростало і на початку нового тисячоліття. Лас-Веґас із 478 тисячами жителів став найбільшим містом у світі серед заснованих у ХХ столітті.

Окрім незліченних казино з постійними шоу та концертами, місто багате й на інші розваги на будь-який смак. Там можна побачити копії:

Ейфелевої вежі;

єгипетських пірамід;

сфінкса;

Бруклінський міст.

Саме в таких образах постають популярні тематичні казино. Серед пам'яток відомою є вежа Стратосфера.



Вежа Стратосфера / Фото vacationrentalsvail

Оглядовий майданчик на вежі, який розташований на висоті 356 метрів, дозволяє оглянути все місто.

Також популярною атракцією для туристів є танцюючі фонтани Белладжіо.



Танцюючі фонтани Белладжіо / Фото pinterest

Під час шоу струмені води у ньому в такт музиці підіймаються до 150 метрів.

Окрім цього, у багатьох готелях працюють виставки живопису, музеї вина чи раритетних авто. Часто тут проводять різноманітні конкурси краси і навіть церемонії премії "порно-Оскар".

Ще однією важливою частиною туристичної індустрії є організація та проведення весіль на будь-який смак молодят.



У Лас-Веґасі організовують різні весілля / Фото wed-expert

Туристичні компанії міста також організовують поїздки за межами Лас-Веґаса. Найпопулярніші з них, наприклад, водні екскурсії на озері Мід, подорожі до греблі Гувера, Великого Каньйону та Долини Смерті.

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Проте саме гральний бізнес залишається на сьогодні найприбутковішим для міста. Всього в Лас-Веґасі налічується кілька тисяч ігрових залів, понад 80 казино і десятки готелів.