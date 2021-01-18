Чому Україна досі не отримала вакцину, що не так із тарифною реформою та чому на Дубінського наклали санкції – у програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапо та Денисом Казанським говорили лікар Федір Лапій, економістка Вікторія Войціцька та юристка Дар'я Каленюк.

Інфекціоніст Федір Лапій розповів, що наразі основні претензії щодо того, чому Україна досі не отримала вакцину, саме до очільника міністерства охорони здоров'я Максима Степанова. Адже він – представник уряду. Детальніше – на 24 каналі.

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Чому Україна не отримала досі вакцину

Федір Лапій: в Україні немає традиції, практики і законодавства. Уряди Великої Британії, Німеччини, Бельгії купують вакцину дешевше, адже вони інвестували мільйони фунтів стерлінгів та євро у розробку вакцини проти COVID-19. І зараз як інвестори вони мають право на першочерговість і нижчу ціну.

У березні ухвалили зміни до законодавства України щодо спрощеної процедури реєстрації препаратів для лікування. Якби ж вони тоді не забули про профілактику коронавірусу, то вже б виграли час.

Ці зміни щодо препаратів, які використовують для профілактики і попередження коронавірусу, ухвалили на початку грудня 2020 року.

Більше про те, на що треба зважати перед вакцинацією в Україні та чому досі немає препарату читайте тут.

Про тарифну реформу

Вікторія Войціцька: В Україні як з ринком газу, так і з ринком електроенергії ми спостерігаємо так звані бутафорні реформи. Назвавши ринок – ринком, він не стає від того дійсно таким.

Економістка пояснила, як деякі представники газових контор шантажують своїх споживачів та що не так з тарифною реформою.

У нас відбувся так званий анбандлінг облгазів, де було виокремлено тільки на папері окрему компанію, яка постачає газ. А також – окрему компанію, яка відповідно обслуговує трубу і займається самопостачанням газу. У нас це було зроблено лише на папері.

Про Дубінського і санкції

Дар'я Каленюк: Міністерство фінансів США запровадило санкції проти українського нардепа Олександра Дубінського. На це були певні причини. Зокрема те, що він нібито просував дезінформацію щодо Джозефа Байдена, а також намагається зруйнувати співпрацю України з міжнародними партнерами.