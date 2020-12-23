У компанії Lamborghini вирішили замінити екстремальне повноприводне купе Huracan Performante. Авто у новому виконанні матиме виключно задній привід та називатиметься Huracan STO.

Однак бензиновий "атмосферник" V10 5.2 тягне трохи гірше, ніж у Performante. Детальніше – у програмі "Авто24" на 24 каналі.

Читайте також Renault назвала ціну на електромобіль Dacia Spring: дешевше, ніж очікувалось

Справа не в потужності, а в обертальному моменті, якого менше на 35 ньютон-метрів. Хоча 565 ньютон-метрів – це теж немало, тому на розгін до 100 кілометрів на годину він витрачає 3 секунди, а до 200 кілометрів на годину – 9 секунд.



Lamborghini Huracan STO / Скриншот з відео

Меншою стала й максимальна швидкість авто – 310 кілометрів на годину замість 325. Це спричинив аеродинамічний обвіс, який генерує більше опору, але й на 53% більше сили притискання.

До теми Bugatti презентувала трековий суперкар Bolide: надпотужні можливості новинки

Завдяки широкому використанню вуглецевого волокна, з якого виготовлено майже 75% кузовних панелей, маса машини становить лише 1 339 кілограмів. Це на пів центнера менше ніж у Performante.

Перші машини клієнти отримають вже навесні 2021 року. Однак це буде можливо лише за умови, що за авто заплатять щонайменше 249 тисяч євро.

Lamborghini Huracan STO: дивіться відео

Також у випуску:

В Україні скоротили виробництво автомобілів. У листопаді 2020 року на заводах зібрали 545 легкових автомобілів. Лідером з виробництва лишається "Єврокар", працівники якого зібрали 311 машин. На 2 місці – Запорізький автомобілебудівний завод, який виготовив 243 автомобілі.

Дивіться повний випуск програми "Авто24": відео