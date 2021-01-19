Квитки на потяги в "Укрзалізниці" подорожчають: на скільки та коли
Залізничні квитки в Україні подорожчають у 2021 році. Однак піднімати ціни будуть поступово. Наприклад, в березні їх вартість зросте на 2%.
На скільки подорожчають квитки
За рік квитки подорожчають на 20%. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі "1+1".
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Піднімати ціни будуть щомісяця на 2%, починаючи з березня. Криклій наголосив, що індексацію не проводили ще з березня 2018 року. У 2020 році її відклали через карантин, адже пасажирські перевезення призупинили на 3 місяці.
Проте, за словами міністра, на квитках можна заощадити до 40%, якщо купувати їх завчасно.
Нововведення в "Укрзалізниці": коротко
- Крім підвищення цін, "Укрзалізниця" запровадить деякі покращення для пасажирів.
- Наприклад, люди зможуть використовувати при посадці у потяг не лише оригінали документів, а й копії.
- Крім цього, кабіни машиністів обладнають "червоною кнопкою". Завдяки цьому, на наступній станції можна буде терміново викликати правоохоронців.
- УЗ запустить чат-ботів у вайбері та телеграмі, які зможуть продавати квитки.
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