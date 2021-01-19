Залізничні квитки в Україні подорожчають у 2021 році. Однак піднімати ціни будуть поступово. Наприклад, в березні їх вартість зросте на 2%.

На скільки подорожчають квитки

За рік квитки подорожчають на 20%. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в ефірі "1+1".

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Піднімати ціни будуть щомісяця на 2%, починаючи з березня. Криклій наголосив, що індексацію не проводили ще з березня 2018 року. У 2020 році її відклали через карантин, адже пасажирські перевезення призупинили на 3 місяці.

Проте, за словами міністра, на квитках можна заощадити до 40%, якщо купувати їх завчасно.

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