Квитки на потяги в Україні суттєво подорожчають: лайфхак від міністра, як заощадити

Джерело:24 канал
Вже навесні квитки на потяги Укрзалізниці почнуть системно дорожчати. Щомісяця їхня вартість зростатиме на 2%.
Загалом квитки подорожчають на 18%.
Актуально Розкрадання 58 мільйонів: СБУ викрила колишнього високопосадовця "Укрзалізниці" – фото
Під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що попит на поїзди не має знизитись. Тим більше, що українці матимуть можливість заощадити.
В авіації ми звикли, якщо ми купуємо квиток, не в останній день, а передостанній з запасом часу, то ціна доволі суттєво відрізняється. Те ж саме пропонує "Укрзалізниця",
– заявив Криклій.
У такому випадку українці зможуть заощадити до 40%.