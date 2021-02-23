Вже навесні квитки на потяги Укрзалізниці почнуть системно дорожчати. Щомісяця їхня вартість зростатиме на 2%.

Загалом квитки подорожчають на 18%.

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Під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що попит на поїзди не має знизитись. Тим більше, що українці матимуть можливість заощадити.

В авіації ми звикли, якщо ми купуємо квиток, не в останній день, а передостанній з запасом часу, то ціна доволі суттєво відрізняється. Те ж саме пропонує "Укрзалізниця",

– заявив Криклій.

У такому випадку українці зможуть заощадити до 40%.

Що нового в Укрзалізниці