Квитки на потяги в Україні суттєво подорожчають: лайфхак від міністра, як заощадити
Вже навесні квитки на потяги Укрзалізниці почнуть системно дорожчати. Щомісяця їхня вартість зростатиме на 2%.
Джерело:24 канал
Загалом квитки подорожчають на 18%.
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Під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що попит на поїзди не має знизитись. Тим більше, що українці матимуть можливість заощадити.
В авіації ми звикли, якщо ми купуємо квиток, не в останній день, а передостанній з запасом часу, то ціна доволі суттєво відрізняється. Те ж саме пропонує "Укрзалізниця",
– заявив Криклій.
У такому випадку українці зможуть заощадити до 40%.
Що нового в Укрзалізниці
- В Україні стартує робота над проєктом сучасних приміських поїздів City Express.
- Окрім того, в Україні планують побудувати швидкісну залізничну колію. Вона дозволить потягам рухатись зі швидкістю до 250 кілометрів на годину.
- Окрім того, у пасажирських поїздах Укрзалізниці впроваджують Wi-Fi. Відповідний проєкт вже тестують.
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