Нещасний випадок: у квартирі на Херсонщині загадково померли 4 осіб

Джерело:поліція Херсонської області
Інцидент стався у Новій Каховці Херсонської області. Поліцейські та рятувальники ДСНС потрапили всередину квартири жінки та виявили там тіла 4 померлих.
До правоохоронців та бійців ДСНС звернулася голова ОСББ, яка розповіла, що її сусідка кілька днів не відчиняє двері та не виходить з квартири.
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Від чого саме загинули люди, невідомо. Причини смерті встановлюють судмедексперти.Зверніть увагу! За фактом страшної знахідки слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про умисне вбивство, але з поміткою "нещасний випадок".