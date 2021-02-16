Нещасний випадок: у квартирі на Херсонщині загадково померли 4 осіб
Інцидент стався у Новій Каховці Херсонської області. Поліцейські та рятувальники ДСНС потрапили всередину квартири жінки та виявили там тіла 4 померлих.
Джерело:поліція Херсонської області
До правоохоронців та бійців ДСНС звернулася голова ОСББ, яка розповіла, що її сусідка кілька днів не відчиняє двері та не виходить з квартири.
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При цьому мешканці багатоквартирного будинку чули, як у приміщенні працює телевізор, а також бачили світло у вікнах.
Померли на кухні
- Перевіряти квартиру приїхали поліцейські та рятувальники. Останні піднялись до вікна квартири та побачили тіла 4 людей, які лежать на підлозі кухні.
- Через балкон надзвичайники пробралися в приміщення та відчинили поліцейським вхідні двері.
- За словами експертів, ніяких ознак насильницької смерті у 2 жінок та 2 чоловіків не виявили.
Від чого саме загинули люди, невідомо. Причини смерті встановлюють судмедексперти.
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