Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко володіє квартирою у Броварах. Головний санітарний лікар стверджує, що живе у помешканні, вартість квадратного метра у якому кілька років тому сягала 50 доларів.

Де живе Ляшко

Ляшко живе у новобудові житлового комплексу "Шоколад" під Києвом. Будинок розташований одразу біля дороги. Про це повідомляє KYIV LIVE.

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Сусіди часто бачать Ляшка біля будинку вранці, коли той виходить на пробіжку. До речі, це не найпрестижніший будинок у Броварах.



Будинок, де, ймовірно, живе Ляшко / Скриншот із відео KYIV LIVE

Скільки коштувало житло

Відповідно до декларації Ляшка за 2019 рік, він жив у квартирі в одній з новобудов міста, що записана на дружину чиновника Ірину. Квартира має розмір 110 квадратних метрів. Ляшко зазначив, що придбав житло за 150 тисяч гривень, що становить 1 400 гривень за квадратний метр.

Крім помешкання, Ляшко з дружиною володіють 2 земельними ділянками під Києвом по 1200 квадратних метрів кожна.