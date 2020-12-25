"Квартал 95" жартами відповів ФОПам за протест під своїм концертом: відео
Під час зйомок новорічного концерту студії "Квартал 95" під палацом "Україна" ФОПи вийшли на протест. Гумористи відповіли протестувальникам у звичному для себе стилі – за допомогою гумору.
Про протести ФОПів "Квартал 95" пожартував у своєму щотижневому випуску саркастичних новин "ЧистоNEWS", повідомляє 24 канал.
Цікаво Протести ФОПів у Києві: мітингувальники прийшли до друзів Зеленського
Під час зйомок новорічного концерту "Вечірнього кварталу" під будівлею палацу "Україна" протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці, і за його стінами,
– пожартував актор Степан Казанін.
Підхопила тему й інша акторка Ірина Сапунару. Вона підкреслила, що суть протестів незрозуміла, адже за мітинги вони буцімто заробили більше, ніж обіцяні Володимиром Зеленським 8 тисяч допомоги.
Жарт "Кварталу 95" про протести ФОПів: дивіться відео
Як реагують на такий жарт українці
- Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич у коментарі виданню "Страна" висловив сумніви щодо жартів студії. Мовляв, те, що для одних здається смішним, для інших є горем.
- Самі ж українці, які не дотичні до цієї історії, розділилися на 3 різні групи. Мабуть, найбільш масовою є частка тих, хто банально не цікавиться цією історією та не бажає в неї вникати.
- Частин суспільства підтримують ФОПів. Такі жарти вважають несмішними, а самих протестувальників – людьми, що борються за свої конституційні права.
- Та є і третя частина – це ті, хто або частково, або абсолютно не підтримує ФОПів у цій ситуації та не бачить причин для протестів. Мовляв, вони, прикриваючись цінностями Революції Гідності, протестують за те, аби не платити податки.
Чому ФОПи протестують?
Усе через ініціативу влади щодо обов'язкового запровадження касових апаратів. Як передбачається, це змусить бізнес працювати "чисто" й показувати справжній дохід, щоб платити всі податки.
Втім, не всі представники бізнесу з цим згоді. Частина з них вважає, що влада таким чином "утискає їхні конституційні права". Вони виходять на протести й просять їх підтримати.
До слова, через проблеми, які виникли в бізнесу в період пандемії коронавірусу, влада відтермінувала введення обов'язкових касових апаратів на початок 2022 року.
Поділитися новиною