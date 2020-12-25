Під час зйомок новорічного концерту студії "Квартал 95" під палацом "Україна" ФОПи вийшли на протест. Гумористи відповіли протестувальникам у звичному для себе стилі – за допомогою гумору.

Про протести ФОПів "Квартал 95" пожартував у своєму щотижневому випуску саркастичних новин "ЧистоNEWS", повідомляє 24 канал.

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Під час зйомок новорічного концерту "Вечірнього кварталу" під будівлею палацу "Україна" протестували представники малого бізнесу. Тобто концерт був і в палаці, і за його стінами,

– пожартував актор Степан Казанін.

Підхопила тему й інша акторка Ірина Сапунару. Вона підкреслила, що суть протестів незрозуміла, адже за мітинги вони буцімто заробили більше, ніж обіцяні Володимиром Зеленським 8 тисяч допомоги.

Жарт "Кварталу 95" про протести ФОПів: дивіться відео

Як реагують на такий жарт українці

Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич у коментарі виданню "Страна" висловив сумніви щодо жартів студії. Мовляв, те, що для одних здається смішним, для інших є горем.

Самі ж українці, які не дотичні до цієї історії, розділилися на 3 різні групи. Мабуть, найбільш масовою є частка тих, хто банально не цікавиться цією історією та не бажає в неї вникати.

Частин суспільства підтримують ФОПів. Такі жарти вважають несмішними, а самих протестувальників – людьми, що борються за свої конституційні права.

Та є і третя частина – це ті, хто або частково, або абсолютно не підтримує ФОПів у цій ситуації та не бачить причин для протестів. Мовляв, вони, прикриваючись цінностями Революції Гідності, протестують за те, аби не платити податки.