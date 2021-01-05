Ніхто з нас немає відношення до білоруського КДБ, – обвинувачена Кузьменко у справі Шеремета
Обвинувачена у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко заявила, що ніхто з трьох фігурантів — ні вона сама, ні Андрій Антоненко, ні Яна Дугарь — не мають жодного відношення до білоруського КДБ.
Якби записи з’явилися раніше, тоді хід розслідування суттєво змінився б. Про це Юлія Кузьменко написана на своїй сторінці у фейсбуці.
До речі "Білоруський слід" під час розслідування вбивства Шеремета взагалі не розглядали: заява захисту
Що заявила Кузьменко
Вона вважає, що якби записи з‘явилися хоча б 1,5 роки тому, тоді слідчі навряд чи звинуватили їх у причетності до вбивства.
На жаль, плівки з‘явилися тільки зараз. Але я сподіваюсь, що сказавши "А" скажуть і "Б", і ті, хто виклав плівки, скажуть, на кого ж насправді були покладені обов‘язки виконавців,
– написала Кузьменко.
Що відомо про обвинувачення
- У грудні 2019 року затримали та повідомили про підозру трьом фігурантам, які нібито причетні до вбивства журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016 року в Києві.
- Зокрема, слідство підозрює лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
- Громадські активісти виступають проти таких обвинувачень та вважають їх безпідставними.
- 25 серпня 2020 року Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим запобіжні заходи: Антоненку – тримання під вартою, Кузьменко – цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь – заставу у розмірі 168 тисяч 160 гривень.
- 4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.
- 10 грудня суд продовжив запобіжні заходи усім обвинуваченим до 7 лютого 2021 року.
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Нові деталі у справі вбивства Павла Шеремета
- 4 січня 2021 року незалежне видання EUobserver оприлюднило розслідування про ймовірну причетність Олександра Лукашенка до вбивства журналіста, яке ґрунтується на записі розмов у кабінеті тодішнього глави КДБ Вадима Зайцева.
- Зайцев обговорював вбивство Павла Шеремета. Пропонувалося підірвати журналіста, аби "ні рук, ні ніг не зібрали".
- Після публікації цього аудіо у Нацполіції повідомили, що вони отримали дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн.
- Чоловік, який надав записи, готовий свідчити в Офісі генпрокурора.
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