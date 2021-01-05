Обвинувачена у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко заявила, що ніхто з трьох фігурантів — ні вона сама, ні Андрій Антоненко, ні Яна Дугарь — не мають жодного відношення до білоруського КДБ.

Якби записи з’явилися раніше, тоді хід розслідування суттєво змінився б. Про це Юлія Кузьменко написана на своїй сторінці у фейсбуці.

До речі "Білоруський слід" під час розслідування вбивства Шеремета взагалі не розглядали: заява захисту

Що заявила Кузьменко

Вона вважає, що якби записи з‘явилися хоча б 1,5 роки тому, тоді слідчі навряд чи звинуватили їх у причетності до вбивства.

На жаль, плівки з‘явилися тільки зараз. Але я сподіваюсь, що сказавши "А" скажуть і "Б", і ті, хто виклав плівки, скажуть, на кого ж насправді були покладені обов‘язки виконавців,

– написала Кузьменко.

Що відомо про обвинувачення

У грудні 2019 року затримали та повідомили про підозру трьом фігурантам, які нібито причетні до вбивства журналіста Павла Шеремета 20 липня 2016 року в Києві.

Зокрема, слідство підозрює лікарку та волонтерку Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Громадські активісти виступають проти таких обвинувачень та вважають їх безпідставними.

25 серпня 2020 року Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим запобіжні заходи: Антоненку – тримання під вартою, Кузьменко – цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь – заставу у розмірі 168 тисяч 160 гривень.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

10 грудня суд продовжив запобіжні заходи усім обвинуваченим до 7 лютого 2021 року.

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