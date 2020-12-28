2020 рік, попри свою недобру славу, був багатим на курйози та кумедні ситуації. Воно й не дивно, адже сміх – найкраща зброя проти будь-якого лиха. У цьому році ми сміялися з передвиборчого креативу кандидатів у мери, нас потішала вигадливість людей в часи пандемії, ми реготали з короткого анонсу людського життя устами першокласниці.

Детальніше про найкумедніші історії 2020 року – читайте у підбірці курйозів 24 каналу.

До теми "Швидко та бистро" й Stop the count: ключові цитати 2020 року

Лопух замість маски і дивні COVID-винаходи

Пандемія коронавірусу у світі – одна з найголовніших подій року, що минає. Аби уберегти себе та оточуючих від інфекції, ВООЗ рекомендує носити маски у громадських місцях, користуватися антисептиком і дотримуватися соціальної дистанції.

На початку пандемії у людей була справжня паніка: вони вважали, що якомога більше масок, пакети та пластикові пляшки на головах врятують їх від інфікування. Натягали маски навіть на тварин.

У Китаї котик став справжнім мемом після того, як хазяї натягнули на нього захисну маску. При цьому мордочку пухнастика вона закриває повністю. Щоб він міг бачити, куди йде, у масці вирізали два отвори для очей.



Котик у масці в Китаї / Фото з соцмереж



Господарі ретельно намагалися вберегти улюбленця від інфікування / Фото з соцмереж

Котика на вулиці сфотографували перехожі. Фото відразу підірвало китайський сегмент мережі та стало мемним. Тваринка стала героєм малюнків, мініскульптур та навіть натхненником для хазяїв інших домашніх улюбленців.

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COVID-винаходи

Першими "винахідниками" стали китайці: саме їм належить тренд із пластиковими пляшками на голові, частинкою бюстгальтера, що заміняє маску і з чохлами, якими можна повністю загорнутися від проникнення COVID-19.



Пластикові пляшки на головах проти COVID-19 / Фото Getty images



Поліетиленові плащі від коронавірусу / Фото з соцмереж



Нема маски – одягай підгузник / Фото з соцмереж



У Великій Британії чоловік використовував замість маски живу змію / Фото BBC

В Україні ж пасажирка метро взагалі вигадала своєрідну "екомаску". Ніс та рот жінка прикрила листком лопуха.



Український варіант маски / Фото з соцмереж



Тотальний захист у метро Києва / Фото з соцмеерж

На жаль, цим винахідники не обмежились. Ще на початку лютого дизайнер Макс Зідентопф зробив фотопроєкт "Як пережити смертельний глобальний вірус". Так, він почепив на обличчя своїх моделей все, що на його думку, могло б послужити за захисну маску. Найцікавіше, що половиною його ідей люди скористалися.

Незвичайні варіанти "захисних масок", якими люди справді користувались / Фото deezen

Ну і кілька інструкцій про те, як правильно носити маски і дотримуватись карантинних рекомендацій від політиків і чиновників:

"Це я вбила Еріку"

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Кумедна історія трапилася під час трансляції звернення президента Зеленського в ефірі одного з українських телеканалів. Увімкнувши термінове звернення глави держави щодо коронавірусу, працівники телеканалу забули вимкнути субтитри серіалу, що йшов перед виступом президента.

Кадри виглядали досить дивно.

Під час звернення Зеленського на телеекрані з'являлись фрази: "Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Чому вбила? Чому не від руки?", "Крістіане, принеси драбину!" тощо.

Зрештою, погляньте самі, як це було:

Трансляція звернення Зеленського з титрами серіалу: відео

Продай пса – заплати комуналку

Скандально відзначитися встиг нардеп-"слуга" Євген Брагар. У лютому він під час телеефіру запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи", аби мати змогу заплатити за комуналку.

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Річ у тім, що жінка зателефонувала до студії та поскаржилася на життя-буття. Зокрема, вона запитала у гостей політичного ток-шоу, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги.

Якщо елітної породи (собака – 24 канал) у дворі, то вона може її продати… У будь-який момент і спокійно сплатити,

– прокоментував це Брагар.

При цьому він зазначив, що "в таких умовах прожити дійсно важко", однак про ситуацію пенсіонерки немає інформації. Брагар додав, що особисто зустрічався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

Шквал критики і ще більше мемів на заяву Брагара облетіли усі соцмережі.



Заява нардепа породила чимало мемів / Картинка з соцмереж



У мережі жартували, що в Україні ввели валюту "песо"



Жарти у соцмережах через заяву Брагара

Корабельна сосна

Щось новеньке Білка з'їла несвіжу грушу, сп'яніла і стала зіркою мережі: кумедне відео

Сексистський і прикрий інцидент трапився з "вершками" "Слуги народу" – лідером партії Олександром Корнієнком і керівником парламентської фракції Давидом Арахамією, коли вони перебували у Миколаєві.

Під час свого візиту до міста Корнієнко й Арахамія мали презентувати офіс "Слуги народу". Очікуючи на початок дійства, нардепи, вочевидь, думали, що камери та мікрофони журналістів вимкнені й провадили світську бесіду. Стосувалася вона кількох їхніх колег-жінок.

Ініціатором розмови був Корнієнко. На його фразочки Арахамія переважно відугукувався.

Така піддута, звичайно, трохи. Трохи тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна,

– говорив Корнієнко.

Частина його "компліментів" стосувалася колеги по фракції Ірини Аллахвердієвої, інша – кандидатки в мери Миколаєва від "Слуги народу" Тетяни Домбровської.

Наприкінці випадково записаної бесіди Корнієнко додав: "Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він там, бл*, ох**є, підстрибне, викурить всі айкоси. Скаже: "Баба – так, баба – так".

На скандал миттєво відреагували соцмережі, потім – ображені політикині, а далі й самі нардепи кинулись вибачатися за свої слова.

"Корабельна сосна" і "тюнінг too much" від Корнієнка – Арахамії: відео 18+

Зуб, що випав у прямому ефірі

Смішне "Піс*ка... Після": Віталій Кличко видав новий мегаляп у прямому ефірі – відео

По-доброму сміялися українці з інциденту, що трапився у прямому ефірі з телеведучою Марічкою Падалко. У неї під час випуску новин випав передній зуб. Проте цей казус не завадив їй гідно закінчити ефір.

Пізніше ведуча навіть прокоментувала інцидент у своєму інстаграмі, пояснила, що трапилось та подякувала шанувальникам за підтримку. Вони не глузували з цього випадку, а відреагували дуже співчутливо і лише дехто по-доброму жартував із ситуації.

Літній дощ… у поїзді

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Підбирка курйозів не була б повною, якби не вічна тема: якість поїздів Укрзалізниці. Торік 24 канал писав про гриби, які виросли в одному з купе, а цього розповімо про "спецпослугу" – дощ не лише за вікном, а й у вагоні.

Трапився інцидент у потязі сполученням Апостолове – Херсон 30 червня. Зі стелі плацкартного вагону лилися потоки води. Люди, які перебували у потязі, намагалися сховатися подалі від "дощу", аби вщент не промокнути.

Користувачі в соцмережах жартували, що таким чином "в Укрзалізниці вирішили радикально боротися з відсутністю душу та кондиціонерів, запустивши потяги з дірявим дахом".

Дощ у поїзді: відео

Передвиборчий креатив

Та й таке "У мене грам завжди був грамом": екснаркоторговець став депутатом у Боснії та Герцеговині

Як то буває перед виборами, кандидати у депутати та мери вдавалися до радикальних дій, аби вразити своїх виборців. Серед дотепної і не дуже, місцями сумнівної, а десь занадто реклами виділилися двоє "слуг", що претендували на посаду мера Києва.

Скандальний Олександр Дубінський у годину пік вирішив відзняти проморолик для своєї передвиборчої кампанії на Південному мосту столиці.

У соцмережах нардеп написав, що проводив "велоексперимент у столиці туйових велодоріжок", рухаючись з Позняків до вулиці Пушкінської "за веломаршрутом, якого немає". Про затор, який він при цьому утворив, Дубінський чомусь не пригадав.

Ба більше – очевидці заявили, що на велосипеді Дубінський їздити не збирався. Замість цього двоколісного на позашляховику завезли на міст, де нардеп пересів на нього і почав записувати ролик.



Дубінський і його велосипедні зйомки

Верещук-Поппінс

Особливо яскраво своєю передвиборчою агітацією відзначилася "пані мер" Ірина Верещук.

Задля передвиборчої кампанії вона вирішила "політати" над столицею. Відео зі зйомок стало вірусним, у мережі ширилися десятки кумедних мемів, у яких фігурувало безліч персонажів – від Мері Поппінс до Наді Савченко.

Так, Верещук із розкритою зеленою парасолькою та у жовтому плащі "кружляла" над Києвом, підвішана на тросах.

Як це виглядало – дивіться на відео

І кілька жартів:

На жаль, лише цим не обійшлось – істеричний сміх у людей викликав і тік-ток кандидатки в мери. Ролики, оприлюднені там, були вкрай дивними.

"Потім помремо"

Першокласниця з Трускавця Адель здивувала користувачів соцмережі своїм коментарем на шкільній лінійці. Там її запитали про те, чому вона хоче ходити до школи.

Дівчинка сказала, що вона дуже рада йти у перший клас. А на запитання, чому вона хоче до школи, Адель відповіла, що буде там гратися, а потім вчитися.

"Потім ще підемо вчитися, потім підемо в іншу школу, потім – інститут, і так на роботу, і потім помремо", – заявила першокласниця. Ну, хіба не диво?

Першокласниця із Трускавця: відео

Новітня Русалонька

Прикра історія трапилася з водійкою з Харкова. Її разом із джипом довелося діставати з річки, в яку та випадково з’їхала.

Смішне У Китаї диспетчер оповіщення заснув на пульті і все місто слухало його хропіння: відео

Жінка не була п’яна, сказали в поліції. У неї, очевидно, невеликий водійський досвід. На задньому склі автівки вона причепила знаки – "жінка за кермом" й "за кермом учень". У машині вона була одна.

Як пояснила жінка патрульним, коли вона рухалася, побачила на дорозі кішку. І щоб уникнути наїзду на тварину, скерувала транспортний засіб у бік бордюру. Після чого автомобіль став неконтрольованим і потрапив у річку.

Фото події одразу стали вірусними – всі звернули увагу на позу, в якій водійка чекала на рятувальників. Багатьом це нагадало скульптуру Русалоньки, розташовану у Копенгагені.

Харківська Русалонька: відео

Сміх та сльози у крижаному царстві

Негода допомогла впіймати зловмисника У Києві впіймали грабіжника: він послизнувся, коли побачив поліцію

Крига скувала Київ на початку грудня. У столиці випав крижаний дощ, і вулиці міста перетворилися на суцільну ковзанку. Люди годинами добиралися на роботу чи додому, намагаючись не впасти. Вони скочувалися із крижаних гірок додолу та знову намагалися їх підкорити.

Відео цих старань і сумні, і смішні водночас.

Крижана гірка на Андріївському узвозі: відео

Командний дух VS крига: відео

Динозаврик на ковзанах на київській ковзанці: відео

У Харкові було не краще: відео