Скільки заробляють та чи їдять їжу клієнтів: кур'єр відверто розповів про свою роботу

В умовах пандемії COVID-19 робота кур'єрів є особливо затребуваною. Усе через те, що вони навіть за несприятливих погодних умов доставлять клієнту бажане замовлення.

Така робота має низку основних переваг та недоліків. Кур'єр Максим Ананьєвський поділився відвертими деталями про це, а також відповів на запитання, які турбують багатьох.

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Яку максимальну відстань вдалося пройти за день

Коли я був пішим кур'єром, то мої рекордом було 40 кілометрів за день. Мабуть, такий показник був найбільшим за усе моє життя.

Якщо говорити про велосипед, то впродовж дня може бути 60 – 80 кілометрів.



Максим Ананьєвський / Скриншот з відео 24 каналу

Які були найгірші погодні умови

Погана погода – найкращий друг кур'єра. Тоді з'являється багато замовлень, адже люди просто не виходять на вулицю. Працювати в дуже поганих умовах доводилося кілька разів.

Перший – на Геловін, адже цілий день падав дощ. Також дуже важко, коли по "крижаних" дорогах було неможливо ходити. Нелегко працювати й тоді, коли падає сніг і температура сягає мінус 20 градусів.

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Як ставляться пішоходи та водії

Приблизно 10 – 15 років тому для велосипедистів ситуація була значно гіршою, ніж тепер. Тоді взагалі не було розуміння, хто такі велосипедисти на дорозі.

Зараз рух значно розвинувся. Однак ще є ситуації, коли водії паркуються на велодоріжках чи люди просто ходять по них.



Раніше велосипедистам було важче на дорозі, аніж тепер / Фото Unsplash

Чи пропонували розрахуватися за доставку не грошима

Взагалі, не було такого. Хіба траплялося, що людина забула заплатити й у неї не було готівки. Однак потім вона перераховувала гроші на картку.

З іншими кур'єрами були ситуації, коли їх намагались обманути.

Краще не залишати чайові, ніж кілька гривень

Важливо не те, скільки чайових дає людина, а те, як вона це робить. Якщо під час розмови вона наголошує на тому, що решти не треба, а там виходить приблизно 2 гривні, то це сприймається якось іронічно.

Взагалі, чайові – це справа кожної людини. Звісно, що це додає внутрішньої мотивації. Найгірше, коли люди обривають усі служби підтримки, пишуть, щоб їхнє замовлення доставили якомога швидше, а потім тільки дякують.

Часто буває, що клієнт просто чарівно усміхається і тоді вже й чайових не треба. Коли він чемно спілкується, то це надихає на якісну роботу.

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Максимальний заробіток за день

Було від 1 200 до 1 400 гривень за один день. Це якраз тоді, коли на вулиці погана погода і є багато замовлень. Взагалі, все залежить від транспорту. Знаю, що дехто з колег і 2 000 заробляє.



Кур'єрська доставка велосипедом / Фото Unsplash

Чи тікали від поліції

Ні, я не збираюсь такого робити. Також я не порушую правила дорожнього руху, ба більше, на велосипеді.

Чи доводилось їсти їжу з доставки

Не знаю, що має трапитись з кур'єром, щоб він з'їв чужу їжу. Також не можу сказати, чи були такі випадки насправді, хоча я читав про таке.

Якщо говорити про скасовані замовлення, то там трохи інша ситуація. Згідно з правилами, кур'єр має віддати його на утилізацію, але це вже залежить від ресторану. Деякі заклади повністю забирають такі замовлення, а деякі – дозволяють кур'єру їх з'їсти.

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Які були курйозні ситуації

Було зі мною та з моїми колегами таке, що людина в додатку щось неправильно вказала. Наприклад, я ніс замовлення на одну вулицю у Києві, а клієнт насправді виявився в Одесі.



Робота кур'єрів під час карантину стала особливо потрібною / Фото Unsplash

Що найбільше подобається в роботі

По-перше, ти сам формуєш свій графік, тобто твоє життя не залежить від конкретної години. По-друге, ти мобільний. Зокрема, можна паралельно вирішувати свої інші справи. І найголовніше – підтримка фізичної форми.

Що найбільше дратує

Наприклад, у нас, згідно з правилами, є готівкові замовлення. У таких випадках кур'єр забирає його в ресторані й платить за це свої гроші. Траплялося: коли це була велика сума, а замовлення або скасували, або клієнт не брав слухавку.