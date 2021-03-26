Скільки заробляють та чи їдять їжу клієнтів: кур'єр відверто розповів про свою роботу
В умовах пандемії COVID-19 робота кур'єрів є особливо затребуваною. Усе через те, що вони навіть за несприятливих погодних умов доставлять клієнту бажане замовлення.
Джерело:24 канал
Така робота має низку основних переваг та недоліків. Кур'єр Максим Ананьєвський поділився відвертими деталями про це, а також відповів на запитання, які турбують багатьох.
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Яку максимальну відстань вдалося пройти за день
Коли я був пішим кур'єром, то мої рекордом було 40 кілометрів за день. Мабуть, такий показник був найбільшим за усе моє життя.
Якщо говорити про велосипед, то впродовж дня може бути 60 – 80 кілометрів.
Максим Ананьєвський / Скриншот з відео 24 каналу
Які були найгірші погодні умови
Погана погода – найкращий друг кур'єра. Тоді з'являється багато замовлень, адже люди просто не виходять на вулицю. Працювати в дуже поганих умовах доводилося кілька разів.
Перший – на Геловін, адже цілий день падав дощ. Також дуже важко, коли по "крижаних" дорогах було неможливо ходити. Нелегко працювати й тоді, коли падає сніг і температура сягає мінус 20 градусів.
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Як ставляться пішоходи та водії
Приблизно 10 – 15 років тому для велосипедистів ситуація була значно гіршою, ніж тепер. Тоді взагалі не було розуміння, хто такі велосипедисти на дорозі.
Зараз рух значно розвинувся. Однак ще є ситуації, коли водії паркуються на велодоріжках чи люди просто ходять по них.
Раніше велосипедистам було важче на дорозі, аніж тепер / Фото Unsplash
Чи пропонували розрахуватися за доставку не грошима
Взагалі, не було такого. Хіба траплялося, що людина забула заплатити й у неї не було готівки. Однак потім вона перераховувала гроші на картку.
З іншими кур'єрами були ситуації, коли їх намагались обманути.
Краще не залишати чайові, ніж кілька гривень
Важливо не те, скільки чайових дає людина, а те, як вона це робить. Якщо під час розмови вона наголошує на тому, що решти не треба, а там виходить приблизно 2 гривні, то це сприймається якось іронічно.
Взагалі, чайові – це справа кожної людини. Звісно, що це додає внутрішньої мотивації. Найгірше, коли люди обривають усі служби підтримки, пишуть, щоб їхнє замовлення доставили якомога швидше, а потім тільки дякують.
Часто буває, що клієнт просто чарівно усміхається і тоді вже й чайових не треба. Коли він чемно спілкується, то це надихає на якісну роботу.
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Максимальний заробіток за день
Було від 1 200 до 1 400 гривень за один день. Це якраз тоді, коли на вулиці погана погода і є багато замовлень. Взагалі, все залежить від транспорту. Знаю, що дехто з колег і 2 000 заробляє.
Кур'єрська доставка велосипедом / Фото Unsplash
Чи тікали від поліції
Ні, я не збираюсь такого робити. Також я не порушую правила дорожнього руху, а тим більше на велосипеді.
Чи доводилось їсти їжу з доставки
Не знаю, що має трапитись з кур'єром, щоб він з'їв чужу їжу. Також не можу сказати, чи були такі випадки насправді, хоча я читав про таке.
Якщо говорити про скасовані замовлення, то там трохи інша ситуація. Згідно з правилами, кур'єр має віддати його на утилізацію, але це вже залежить від ресторану. Деякі заклади повністю забирають такі замовлення, а деякі – дозволяють кур'єру їх з'їсти.
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Які були курйозні ситуації
Було зі мною та з моїми колегами таке, що людина в додатку щось неправильно вказала. Наприклад, я ніс замовлення на одну вулицю у Києві, а клієнт насправді виявився в Одесі.
Робота кур'єрів під час карантину особливо потрібною / Фото Unsplash
Що найбільше подобається в роботі
По-перше, ти сам формуєш свій графік, тобто твоє життя не залежить від конкретної години. По-друге, ти мобільний. Зокрема, можна паралельно вирішувати свої інші справи. І найголовніше – підтримка фізичної форми.
Що найбільше дратує
Наприклад, у нас, згідно з правилами, є готівкові замовлення. У таких випадках кур'єр забирає його в ресторані й платить за це свої гроші.
Траплялося. коли це була велика сума, а замовлення або скасували, або клієнт не брав слухавку.
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